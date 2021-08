Un policia local de Sueca fora de servei salva la vida a una menor amb símptomes d’asfíxia

Diumenge passat, un agent de la policia local de Sueca que es trobava fora de servei va aconseguir, amb la seua ràpida i encertada actuació, salvar la vida d’una menor amb aparents símptomes d’asfíxia. La xiqueta es trobava amb el seu pare a la terrassa d’un conegut bar del passeig marítim de les Palmeres quan va començar a mostrar signes més que evidents d’haver-se ennuegat amb algun aliment. En eixe moment, el policia local, que havia estat de servei la nit anterior, en percebre la gravetat de la situació, es va acostar a la menor per a realitzar-li la maniobra de Heimlich, aconseguint alliberar el conducte respiratori.

La xiqueta, una vegada reposada i amb l’esglai encara perceptible en el seu rostre, es va acostar al policia per a agrair-li amb un espontani bes en la galta la seua ajuda. El pare, igualment, va agrair la ràpida i exemplar actuació del policia, així com d’un metge que es trobava també a la terrassa del local i que es va acostar per a prestar la seua col·laboració. El policia, aclaparat pels agraïments i reconeixements de tots els presents, va indicar que, per damunt de tot, estan sempre les persones i el seu deure d’actuar davant qualsevol situació d’emergència. La millor recompensa a la seua actuació va ser sens dubte l’agraïment sincer de la menor. “Una vegada més, la nostra policia local demostra el seu compromís al 100% amb el benestar de la nostra ciutadania, sense importar les circumstàncies que es donen en el moment. Tot el nostre reconeixement per a l’agent que no ho va pensar dues vegades i amb la seua brillant actuació va aconseguir salvar la vida d’esta xiqueta, evitant així que la campanya estival finalitzara d’una manera tràgica i amarga per a tots”, ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana, Carlos Ramírez.