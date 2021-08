Un Policia Nacional fora de servei rescata a un home en la mar

Connect on Linked in

La víctima estava pescant al costat d’un company en una embarcació, quan aquesta es va afonar

Quan el policia va arribar fins a l’home, aquest es trobava exhaust a punt d’ofegar-se

Un agent de la Policia Nacional franc de servei va aconseguir el dissabte rescatar a un home que es trobava en serioses dificultats per a mantindre’s a flotació, després que la seua embarcació s’afonara. El policia es trobava a la platja del Saler, quan va veure que una embarcació amb dos homes s’afonava a uns 250 metres de la riba i amb fort onatge.

Els fets van ocórrer el dissabte, a la Platja del Saler, quan un policia anara de servei, va observar des de l’arenal com una embarcació que es trobava a uns 250 metres de la riba, per fora de la línia de bolles, alçava l’ancora i començava a navegar cap a port, detenint-se novament a uns 100 metres. Tot seguit un dels tripulants va tirar l’ancora, extrem que va estranyar al policia, per la qual cosa es va quedar observant a l’embarcació, quan es va adonar que començava a afonar-se per popa, per la qual cosa va anomenar ràpidament al 112 per a alertar del que estava succeint.

Mentre l’agent comunicava els fets al telèfon d’urgències, va observar com els dos ocupants després d’intentar manipular el motor, van saltar a l’aigua després que l’embarcació es posara totalment vertical, fins a arribar a perdre’ls de vista, a causa del fort onatge. Al moment va aconseguir veure a un d’ells, per la qual cosa va decidir tirar-se a la mar per a ajudar-lo a eixir.

Quan el policia va aconseguir arribar fins a l’home, est li va manifestar que ajudara al seu company, que era major i l’havia perdut de vista, i que ell podria aconseguir la riba. L’agent en veure que era un home jove i que no se li veia exhaust, va optar per buscar a l’altre nàufrag localitzant-lo a uns 50 metres més profund, observant que es trobava al límit de les seues forces, intentant mantindre’s a flotació mentre l’onatge el colpejava. Quan ho va aconseguir, un altre home va arribar també nadant i tots dos van aconseguir agarrar-lo i portar-lo a la riba, on ja es trobava l’altre tripulant de l’embarcació, moment en el qual van acudir els bombers i posteriorment la Guàrdia Civil.

L’home ja fora de perill va agrair als rescatadors que l’hagueren tret de l’aigua i els va manifestar que ell no haguera pogut eixir pels seus propis mitjans, ja que estava extenuat i que tenia enrampades a les cames. Així mateix la Guàrdia Civil va felicitar per escrit al policia anara de servei, per la seua acció meritòria.

Salvament Marítim va informar que no es podia fer res per l’embarcació ja que l’estat de la mar era dolent i es trobava ancorada al fons.