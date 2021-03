Un projecte per a ventilació anti COVID a les aules de l’IES Ramón Llull de València i un generador hidràulic del Col·legi CEU Sant Pau guanyen el concurs escolar ‘Acció per clima’

Connect on Linked in

El certamen organitzat per la Ciutat de les Arts i les Ciències ha comptat amb la col·laboració de Global Omnium i Reciclamás per a premiar a les millors idees sostenibles

Un hivernacle realitzat amb productes reciclats presentat pel CEIP La Caixa (Barcelona) i l’hort escolar del Col·legi Vilavella (València) obtenen també el reconeixement del jurat

Els projectes ‘Classes sense COVID ni refredats’ de l’IES Ramón Llull de València; ‘Generador hidràulic’ del Col·legi CEU Sant Pau (Moncada); ‘Estructura hivernacle ECO’ del CEIP La Caixa (Barcelona) i ‘Terra sana in corpore sa’ del Col·legi Vilavella (València) han resultat els guanyadors dels primers premis del concurs escolar ‘Acció pel clima’.

Dissenyar un projecte STEM sostenible, com podem estalviar aigua, aplicar les 3R (reduir, reutilitzar i reciclar) i crear un hort escolar han sigut els quatre desafiaments mediambientals que es van proposar als i les estudiants. La primera edició del concurs ha comptat amb la participació de més de 500 estudiants i 55 equips diferents.

El certamen s’ha realitzat amb la col·laboració del Comité d’Experts de la Ciutat de les Arts i les Ciències i de les empreses Global Omnium i Reciclamás que a més d’aportar els premis per als guanyadors formen part del jurat en les diferents categories.

Projectes premiats

En la categoria ‘Projecte Classificació eficient de residus i energies renovables’ dirigit a estudiants de Secundària i Formació Professional bàsica, el primer premi ha sigut per a l’IES Ramón Llull i el seu projecte ‘Classes sense COVID ni refredats’, una solució tecnològica per a poder impartir classes sense patir fred a les aules i a més tindre-les ventilades. Per a això, han construït una maqueta que simula l’efecte real en classe. La recirculació de l’aire s’aconsegueix a través de filtres epa i la detecció dels nivells de C02 per a la introducció automàtica d’aire de l’exterior.

El segon premi ha reconegut el projecte ‘Green Eco’ del Col·legi San José de la Muntanya Cheste – Pizarro, que ha utilitzat diversos sensors per a mesurar les condicions dels cultius per a millorar la producció i biosostenibilidad. El tercer premi ha sigut per al projecte ‘Planta de tractament de residus automatitzada amb LLEC EV3’ presentat pel IES Sucro Albalat de la Ribera (València).

En la categoria ‘Projecte Ús i aprofitament de l’aigua’, dirigit a estudiants del tercer cicle de Primària, el primer premi ha sigut per al projecte ‘Generador hidràulic’, presentat per una alumna del Col·legi CEU Sant Pau de Moncada (València) i que ha consistit en la construcció d’un generador d’energia hidràulica.

El projecte ‘La pluja perfecta’, presentat per quatre alumnes del Col·legi Palma- La Cañada (Paterna), ha obtingut el segon premi amb la maqueta d’una casa unifamiliar en la qual, a través de canonades i diversos depòsits, s’aprofita l’aigua de la pluja. El tercer premi en aquesta categoria ha sigut per a ‘Regadiu’ del col·legi La Devesa d’Elx (Alacant), presentat també per quatre alumnes que han creat un sistema de regadiu de l’hort reutilitzant l’aigua que sobra del menjador.

La categoria ‘Projecte 3R’, dirigit a estudiants de segon cicle de Primària ha resultat guanyador el treball ‘Estructura hivernacle ECO’, presentat per un grup d’estudiants del CEIP La Caixa de Barcelona i que consisteix en l’elaboració d’una estructura d’hivernacle basada en productes reciclats i botelles de plàstic. El segon premi ha sigut per al projecte ‘Pandora: Missió Humanitat’, presentat per estudiants del Col·legi Cervantes d’Alcàntera de Xúquer (Valéncia) que han reutilitzat materials per a crear jocs, maquetes d’escenaris, tests i fins i tot música amb instruments reciclats.

El projecte ‘Jocs de taula sostenible’, del CP Mare de Deu de la Misericòrdia de Vinaròs (Castelló) ha obtingut el tercer premi.

En la categoria ‘Projecte Hort escolar’, dirigida a estudiants de primer cicle de Primària, l primer premi ha sigut per a les alumnes del Col·legi Vilavella de València i el seu projecte ‘Terra sana in corpore sa’, el segon premi per al Col·legi La Devesa d’Elx (Alacant) amb el projecte ‘Sembrant vida’ i el tercer premi per al grup d’escolars de CP Benimaclet amb el seu projecte ‘El nostre hort escolar: Aprenentatge per a un món sostenible”.