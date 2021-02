Un quadern publicat per Reclam Editorial i escrit per Roger Pons i Pedro Domínguez intenta fer reflexionar l’alumnat sobre la crisi del clima i aportar ferramentes al professorat per tractar-ho a l’aula

Connect on Linked in

“Què és això de l’emergència climàtica?. Quadern pràctica per a entendre i actuar…”. Eixe és el títol del llibret editat per Reclam Editorial baix l’autoria de Roger Pons i Pedro Domínguez i creat amb l’ànim d’ajudar l’alumnat més joves a conéixer a fons tant les causes com les conseqüències i les possibles solucions a la crisi climàtica que, inevitablement, canviarà les nostres vides. Potser les canvia a millor, si som capaços d’ecologitzar l’economia; però també per a pitjor, si no ho fem. Suposa un treball conjunt de Reclam Editorial i la Coordinadora de Centres en Valencià de la Ribera-Escola Valenciana, dins d’una col·lecció que porten endavant conjuntament i que s’anomena ‘Per tot’.

Els autors del quadern busquen facilitar la tasca educativa del professorat en aquest àmbit de referència. S’ha elaborat amb la col·laboració dels ajuntaments d’Alzira, Albalat de la Ribera i Polinyà de Xúquer.

Consta de dues parts: la primera, pensada per a l’alumnat dels últims cursos de l’Educació Primària; la segona, per al de l’ESO, els Cicles Formatius i el Batxillerat. El seu contingut està replet de conceptes, esquemes, dades, gràfiques i alguns experiments senzills que ajuden a comprendre millor tot allò que s’explica. S’ha intentat que el llibret gaudisca d’un aspecte atractiu per al públic al qual va adreçat, de manera que compta amb informació breu sobre la qual es poden elaborar exercicis, incloent-hi de tant en tant algun aspecte lúdic. Evidentment, el tema és molt complex i, per això, el professorat que desitge ampliar-lo podrà acudir a la bibliografia situada a la darrera part, en la qual podrà trobar recursos didàctics com llibres, vídeos i pàgines web d’interés.

A més, s’adjunten exercicis que poden ser desenvolupats en l’àmbit natural. “Com creieu que estarà tot açò a finals d’aquest segle si finalment les temperatures pugen 3 o 4 ºC més respecte als nivells preindustrials?”. Hi ha preguntes que són provocacions. “Si bé és cert que calen els coneixements teòrics, per a passar a l’acció no és suficient amb ells, sinó que hem de ser capaços de despertar les emocions i les accions necessàries per a posar solució al problema, el major al qual ens enfrontem hui dia. I són els joves qui s’han de sentir interpel·lats especialment, ja que el que està posat en perill és el seu futur”, argumenten els autors del volum.