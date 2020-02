Un seminari analitza a la Universitat de València el paper de la dona en el medi rural i contra la despoblació

Connect on Linked in

Territorio, mujer y medio ambiente en el medio rural. Acciones y propuestas creativas frente a la despoblación es el títol del seminari que el grup d’investigació Recartografías organitza en la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València des d’aquest dijous 13. En l’activitat participaran una dotzena de persones, tant expertes del món acadèmic en medi ambient, geografia i ciències polítiques, com altres que han desenvolupat projectes de vida en el medi rural.

Luis del Romero, professor de Geografia de la institució acadèmica i coordinador de la iniciativa, explica que l’objectiu del seminari és debatre propostes creatives contra la despoblació del medi rural a partir del paper de la dona, així com del territori rural com un espai generador d’oportunitats.

Entre els actes previstos hi ha un parell de taules redones (“Estudiar en la ciudad y volver al pueblo. Experiencias y ejemplos de personas que volvieron (o se fueron) al pueblo”), dijous 13, amb Carlos Tarazón, regidor de Turisme de l’Ajuntament de Tuéjar; Trini Martínez, tècnica en l’empresa Arq&Volta, de serveis arqueològics; i Dani Riera, alcalde de San Agustín.

En la taula “Proyectos de vida y empresariales en el medio rural en el ámbito del medio ambiente, la agroecología o la alimentación”, que serà divendres, participaran representants dels projectes Connecta Natura, centrat en la conservació de la biodiversitat; la Cooperativa d’oli de Viver; l’empresa de senderisme interpretatiu Itinerantur i la de refrescos La Malferida.

El seminari serà presentat per la professora Neus la Roca i dijous també intervindran Luis del Romero, amb una ponència sobre les propostes creatives per al medi rural, i Sonia Gil, consultora en gestió ambiental, qui parlarà del projecte Ruractiva, segons el qual la dona i el medi rural són un binomi indispensable. Divendres per la vesprada hi haurà la presentació de propostes creatives en medi ambient (per la professora Carme Melo), unes altres en vivenda (per Antonio Varela) i de territoris en despoblació (Cati Corell, Cooperativa de Viver).

Dissabte dia 15 es viatjarà a San Agustín (Terol), municipi limítrof amb la comarca valenciana de l’Alt Palància, on es coneixerà l’experiència de rehabilitació de Mas Blanco, un nucli deshabitat en la segona meitat del segle XX. També es farà el sender de la despoblació del municipi i es durà a terme una xarrada sobre Teruel Existe en el qual participarà Tomás Guitarte, diputat al Congrés d’aquest moviment.

L’associació Recartografías va començar l’any 2014 amb un seminari dedicat a la despoblació d’àrees rurals, Descartografía del mundo rural. Sis anys després, la despoblació és una de les principals preocupacions socials d’Espanya.