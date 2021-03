Connect on Linked in

Un 43,9 % de la ciutadania ha fet ús durant l’últim any dels diferents serveis que ofereix la instal·lació municipal

Un total de 13.056 veïnes i veïns d’Alaquàs han visitat la Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs durant l’any 2020, una xifra molt positiva que suposa que un 43,9% de la població d’Alaquàs ha fet ús dels diferents serveis que ofereix la instal·lació municipal. D’aquest total, 5.942 corresponen a visites de dones majors de 14 anys, 4.630 visites d’homes majors de 14 anys, 1.274 són visites de xiquetes i 1.210 visites de xiquets.

Com a dada important cal destacar que la Biblioteca ha emés fins l’any 2020 un total de 17.614 carnets i compta amb un total de 6.962 persones usuàries actives, 5.450 persones adultes i 1.512 com a públic infantil. Durant l’últim any s’han donat d’alta com a persones usuàries adultes noves un total de 143 i com a persones usuàries infantils un total de 111.

Pel que respecta al fons bibliogràfic a l’abast de la ciutadania, la Biblioteca compta amb un total de 41.440 documents: 1794 arxius sonors en format CD, 1899 pel·lícules i documentals en DVD, 153 documents electrònics en CD-ROM i un total de 1037 publicacions seriades i publicacions locals i comarcals. A més, durant d’últim any s’han incorporat 841 noves publicacions al fons bibliogràfic entre compres realitzades per l’Ajuntament d’Alaquàs i donacions particulars.

La Biblioteca Municipal Ausiàs March d’Alaquàs com a centre públic de lectura, d’informació i recursos ofereix els seus serveis d’accés lliure i gratuït a tota la ciutadania i compta amb les següents seccions: bebeteca per a xiquetes i xiquets de 0 a 3 anys, biblioteca infantil i juvenil per a persones de 3 a 16 anys i biblioteca general per a públic adult. Compta a més amb un servei de fonoteca, un altre de videoteca i un fons local amb documentació i libres especialitzats en Alaquàs amb autors i autores locals així una hemeroteca amb una secció amb publicacions periòdiques disponibles per a consulta.

Aquest centre públic ofereix diferents serveis a la ciutadania com són la informació bibliogràfica i de referència, la consulta, estudi i lectura en la sala general, préstec de documents tant individual com col·lectiu, consulta de l’arxiu digital “Imatges per al futur” disponible a la sala de lectura de la Biblioteca, accés públic a Internet mitjançant cinc ordinadors públics i wi-fi a tot l’edifici, consulta en línia del catàleg de la Biblioteca i accés a diferents guies de lectura i butlletins de novetats disponibles al bloc de la Biblioteca. S’ofereixen també diferents serveis d’extensió i dinamització de biblioteca com la posada en marxa de campanyes d’animació lectora infantil i juvenil, jornades de formación de persones usuàries amb visites didàctiques i tallers, activitats culturals per a públic adult, club de lectura i debat per a públic adult, presentacions de libres, exposicions de diferents temàtiques, recitals poètics i lectura a la fresca a la piscina municipal d’estiu.

A més, Alaquàs compta amb altres centres de lectura municipals com l’agència de lectura del col·legi públic González Gallarza amb un total de 6.033 volums, l’agència de lectura del col·legi públic Bonavista amb 7.281 documents, l’agència de lectura del col·legi públic Sanchis Almiñano amb un total de 3.587 volums i la Biblioteca del Castell d’Alaquàs amb 938 documents de consulta.