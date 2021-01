Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alaquàs, a través de la Regidoria de Benestar Social, va ser elegit per la Diputació de València per posar en marxa aquesta iniciativa que ofereix un seguiment personalitzat centrat principalment en l’exercici físic i la nutrició dels nostres majors

Un total de 14 veïnes i veïns d’Alaquàs han participat recentment al programa “Mejora”; una iniciativa promoguda per l’Ajuntament d’Alaquàs, a través de la Regidoria de Benestar Social que va ser elegit per la Diputació de València i que té per objectiu millorar la qualitat de vida de la població major del municipi. Aquesta experiència pilot es va iniciar el passat dilluns 7 de setembre per finalitzar el dilluns 21 de desembre.

El programa, dividit en diverses sessions, ha ofererit un seguiment personalitzat centrat principalment en l’exercici físic i la nutrició, dos factors claus en la recuperació de la reducció de la fragilitat, un síndrome geriàtric de gran rellevància que es caracteritza per un augment de la vulnerabilitat davant situacions d’estrés. Aquest problema pot generar un risc de discapacitat superior i afecta aproximadament al 15% de les persones majors de 75 anys.

La iniciativa està dissenyada també per millorar l’estabilitat emocional de les i els receptors del servei en un 28% i els ajuda també a millorar les seues relacions socials i les seues capacitats cognitives. Després d’analitzar els bons resultats d’aquesta primera experiència pilot, està prevista l’ampliació dels grups en pròximes edicions per tal d’oferir el servei a un major nombre de persones.