Un total de 2.191.632 valencians i valencianes han utilitzat els autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) durant les festes nadalenques. Des del 22 de desembre fins a l’1 de gener la xifra de validacions ha crescut un 4,5% respecte al mateix període de l’any passat, equivalent a 94.226 viatges més.

L’ús dels autobusos públics ha augmentat de forma generalitzada durant les festes, especialment els dies en què la plaça de l’Ajuntament s’ha convertit en zona per a vianants. Destaca el creixement de passatgers del 15,3% el passat dia 25 de desembre, quan es registraren 12.690 validacions més que en 2018. En comparació al dia de Nadal de 2017, quan la plaça no era zona per a vianants, l’increment és del 19,5%.

Els viatges en els autobusos de l’EMT també han augmentat amb el reforçament previst per a les nits del 24 i 31 de desembre, quan es duplicà el servici de les línies nocturnes. Així, el dia 24 es registraren 193.414 viatges, un 4,2% més que en 2018 i un 17,8 % més que en 2017.

Pel que fa al dia 31, un total de 187.868 persones es mogueren per la ciutat en autobús públic. En concret, a la nit de Cap d’Any, amb la celebració de la multitudinària festa nocturna en la plaça de l’Ajuntament, els viatges van créixer un 10% respecte a l’any passat.

La ciutadania segueix apostant pel transport públic amb l’any nou i, a falta de les dades definitives, el primer dia del 2020 ha registrat un increment del 2,7% en el nombre de validacions respecte a l’any anterior.

«L’aposta pel transport públic, com es pot comprovar, té els seus fruits, i per això l’EMT s’ha convertit en el servei municipal millor valorat. A més a més, ampliar les zones per vianants en estos dies senyalats, fa que molta més gent es deixe el cotxe en casa i agafe el bus», ha senyalat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

DISPOSITIU ESPECIAL PER A LA CAVALCADA DELS REIS MAGS



L’EMT també té previst el pròxim 5 de gener reforçar en un 40% el seu servici des de les 15.00 h fins a les 22.30 h per facilitar els desplaçaments per a la cavalcada dels Reis Mags. A més, es duplicarà el servici de les línies nocturnes durant la nit de Reis.