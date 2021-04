Print This Post

L’11 d’abril es commemora el Dia Mundial del Parkinson amb l’objectiu de donar visibilitat a les persones afectades

El 93% de pacients té més de 60 anys

Un total de 20.173 persones de la Comunitat Valenciana estan diagnosticades de Parkinson, una malaltia que sol començar al voltant dels 60 anys (el 93% de pacients ja l’ha complit), però pot aparéixer abans. La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública se suma a la commemoració del Dia Mundial del Parkinson, que se celebra cada 11 d’abril, amb l’objectiu de donar visibilitat a les persones afectades.

El nombre de pacients amb un diagnòstic actiu d’aquesta malaltia ha anat augmentant entre 2015, quan hi havia 19.669 persones diagnosticades, i desembre de 2020 (20.173). Per províncies, a tancament de l’any passat, hi havia 2.156 persones amb diagnòstic de Parkinson a Castelló; 10.556 a València i 7.461 a Alacant.

D’altra banda, de les 20.173 persones amb Parkinson en la Comunitat Valenciana, el 54% eren dones i un 46%, homes.

El Parkinson és una malaltia crònica del sistema nerviós central, degenerativa i lentament progressiva que afecta les cèl·lules nervioses, o neurones, en una part del cervell que controla el to muscular i els moviments (sistema extrapiramidal).

Aquestes neurones, que produeixen una substància química anomenada dopamina, moren o no funcionen adequadament. Normalment, la dopamina envia senyals que ajuden a coordinar els moviments. L’origen del mal d’aquestes cèl·lules no es coneix amb exactitud i, en part, això explica que el Parkinson siga una patologia complexa.

La malaltia cursa amb una sèrie de símptomes motors (lentitud de moviments, tremolor, rigidesa, inestabilitat postural) i no motors (trastorns del somni, restrenyiment, problemes visuals, respiratoris, urinaris, cognitius o problemes psicològics) i és neurodegenerativa. En aquest sentit, és la malaltia neurodegenerativa de major prevalença després de l’Alzheimer.

Encara que no existeix una cura, sí que es pot tractar i existeixen diversos fàrmacs que ajuden a millorar notablement els símptomes i la qualitat de vida del pacient.

En el cas de Parkinson, els especialistes que intervenen en coordinació amb atenció primària (neuròlegs, rehabilitadors, neurofisiòlegs, psicòlegs clínics) formen part dels equips especialitzats que atenen els pacients en un primer nivell.

Per a un tractament avançat del Parkinson, es recorre a la cirurgia dels trastorns del moviment que es duu a terme a l’Hospital Clínic de València i a l’hospital La Fe.

Un altre tractament és la bomba d’infusió que es realitza a l’hospital La Fe, hospital General Universitari de Castelló, hospital General Universitari d’Alacant, Hospital General Universitari Elx, hospital Clínic Universitari València i hospital General Universitari València.