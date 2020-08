Un total de 20 actuacions d’habitatges assequibles i centres socials en el cabanyal estaran concloses entre finals d’enguany i el primer trimestre de 2021

Connect on Linked in

La regidora Isabel Lozano ha visitat les obres de recursos socials i habitatges municipals de lloguer assequible

L’Ajuntament té en execució en estos moments un total de 16 projectes d’habilitació d’habitatges de lloguer al barri del Cabanyal, i quatre de centres d’atenció social, que estaran conclosos entre finals de l’any en curs i el primer trimestre de l’any pròxim, 2021. La regidora de Benestar Social, Isabel Lozano, ha visitat este matí les actuacions «que reflecteixen l’aposta del Govern Municipal per la revitalització del barri», ha explicat.

Lozano ha realitzat un recorregut per totes les obres en marxa: 16 actuacions en habitatges municipals que tindran com a destinació el lloguer assequible, i 4 projectes de dotacions de servicis socials per al barri: «són iniciatives que veurem acabades entre finals d’enguany, 2020, i el primer trimestre de 2021», ha avançat la regidora. Els projectes en procés són el nou Centre Municipal de Servicis Socials del Cabanyal, l’Oficina d’atenció i informació a famílies en situació de vulnerabilitat, el Centre Municipal de dia per a joves i la nova seu de la Universitat Popular Cabanyal. La regidora ha destacat la importància d’estes noves eines d’atenció i inclusió, com per exemple l’Oficina d’atenció a famílies «que oferirà un servici integral mitjançant un treball sobre el terreny d’intervenció comunitària, el qual complementarà molt bé la labor del Centre de Servicis Socials del barri», ha assenyalat. A això se sumen les 16 habitatges de lloguer assequible, en punts com els carrers de Sant Pere, Escalante, Lluís Despuig o Josep Benlliure, entre altres.

«Esta és una mostra molt clara de l’aposta que des de l’Ajuntament de València fem per la revitalització del barri, que moltes vegades costa de veure en el seu conjunt perquè són de molt diversos servicis; però que en este cas, des del vessant social es pot veure clarament», ha assegurat la delegada de Benestar Social, qui ha lamentat l’efecte sobre esta zona de «l’acció especuladora de l’anterior govern». Isabel Lozano ha subratllat «les mostres concretes i palpables que estem donant d’eixa revitalització i eixa reconstrucció social d’un barri que necessita esta nova vida, i que necessita tindre servicis i dotacions fonamentals per a refer-se i tirar endavant».

A partir de setembre començarà un procés d’adjudicació dels recursos entre les persones prèviament inscrites en el Registre de Demandants d’Habitatge. Es requereixen uns requisits d’ingressos, i es puntua també de manera especial a les persones que tenen alguna discapacitat, a persones joves i a persones majors «perquè són els col·lectius amb especials dificultats d’accés als habitatges», en paraules de Lozano.

En total, l’Ajuntament preveu disposar en breu d’al voltant de 20 habitatges assequibles, una part en el Cabanyal i una altra part en Campanar, i mitjançant la creació d’una bossa s’aniran adjudicant els nous habitatges que s’incorporaran al parc d’Habitatges Municipal. Tal com ha reconegut la regidora davant els representants dels mitjans de comunicació, «és previsible que la demanda siga alta», però ha afegit que «també és cert que el preu del lloguer ha baixat i s’ha estabilitzat en estos temps de pandèmia», per la qual cosa ha mostrat la seua esperança que «no torne la dinàmica d’increment dels preus en els pròxims temps». La forqueta de preus de lloguer assequible dels habitatges municipals oscil·la entre els 250 i els 500 euros màxim, en este cas per als habitatges de major grandària, sempre prenent com a referència els preus d’habitatge protegit establerts per la Generalitat.

Posteriorment, es posaran en ús altres 16 habitatges assequibles, en este cas amb el cofinançament de la Generalitat a través del programa Reconstruïm Pobles; i també estan en procés el programa ARRU II… Tal com ha explicat Isabel Lozano, «anem fent processos de rehabilitació per a posar en condicions tot el patrimoni municipal, que no sols són habitatges sinó també solars que tenen diferents usos i projectes que s’aniran desenvolupant els pròxims temps».

Finalment, a preguntes dels periodistes sobre l’acció dels ajuntaments de prevenció i protecció contra la pandèmia de COVID-19, la regidora Isabel Lozano ha subratllat que, des de l’Ajuntament de València, «estem bolcats, amb tots els recursos socials, amb la població més vulnerable; i estem aplicant els protocols i mecanismes de protecció establits».