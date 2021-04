Un total de 223 empreses valencianes sol·liciten la seua regularització a l’empara de la Lotup

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La modificació de la llei va introduir un procediment extraordinari de regularització d’activitats industrials i productives preexistents, situades sense llicència en sòl no urbanitzable

El conseller de Política Territorial destaca que “aquest procediment excepcional permetrà l’autorització ambiental i de funcionament i amb això consolidar els llocs de treball”

Un total de 223 empreses en situació irregular han sol·licitat, fins hui, la seua regularització a l’empara de la Disposició Transitòria 15a de la Llei 5/2014, de la Generalitat, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge (Lotup). D’aquest total d’empreses, 16 pertanyen a la província de Castelló, 31 a la de València i 176 a la d’Alacant.

Com ha explicat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, aquesta Disposició Transitòria de la Lotup, després de la modificació introduïda per la Llei 1/2019, estableix un procediment extraordinari de regularització d’activitats industrials i productives preexistents, situades sense llicència en Sòl no Urbanitzable (SnU).

Segons ha destacat el titular de Política Territorial, “aquest procediment excepcional permetrà a les activitats obtindre l’autorització ambiental i de funcionament i amb això consolidar els llocs de treball”.

En aquest sentit, Arcadi España ha afegit que la figura permet la concessió d’una Declaració d’Interés Comunitari (DIC) de “regularització”, amb l’objectiu únic d’obtindre l’autorització ambiental de la qual manquen en l’actualitat aquestes instal·lacions.

La condició per a la seua aprovació per l’administració serà que les activitats industrials i productives estigueren en funcionament sobre sòl no urbanitzable a l’entrada en vigor de les lleis de la Generalitat 5 i 6 del 2014, d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, de la Comunitat Valenciana i de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats en la Comunitat Valenciana, respectivament.