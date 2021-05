Un total de 23.657 ciutadans van declarar l’Impost de Patrimoni en la Comunitat Valenciana en 2020

Connect on Linked in

Només l’1% dels valencians i valencianes que van realitzar declaració de la Renda de l’exercici 2019 van haver de liquidar també l’impost de Patrimoni

La Generalitat va recaptar un total de 154’42 milions d’euros de les autoliquidacions d’aquest impost cedit corresponent a l’exercici fiscal de 2019

Un total de 23.657 valencians i valencianes van autoliquidar en 2020 l’Impost de Patrimoni en la Comunitat Valenciana, 504 declarants més que en 2019. Aquesta xifra suposa que únicament l’1% dels ciutadans que van presentar en l’últim exercici la Declaració de la Renda van haver de declarar també el tribut que grava les possessions per un valor superior als 600.000 euros excloent la residència habitual.

En concret, la Generalitat Valenciana va recaptar en 2020 un total de 154,42 milions d’euros per ingressos procedents d’aquest impost cedit, enfront dels 147,81 milions de 2019.

No obstant això, i a pesar que 2020 és l’any en què un major nombre de declarants ha hagut d’autoliquidar l’Impost, l’import recaptat és menor que el d’altres exercicis fiscals. En concret, durant l’any 2018 la Generalitat va recaptar 155,88 milions d’euros corresponents a l’anualitat fiscal de 2017.

Tal com ha apuntat la directora de l’Agència Tributària Valenciana, Sonia Díaz, durant l’any 2020 ha augmentat el nombre de contribuents en les tres províncies, encara que ha recordat que aquest impost continua afectant un percentatge molt reduït de contribuents.

“Aquest impost que grava grans fortunes busca aconseguir una major progressivitat fiscal i que aquells que més recursos disposen puguen fer una major aportació al sistema per a aconseguir una redistribució justa dels recursos”, ha afegit.

Per províncies, València és la que major nombre de contribuents concentra amb 12.480 (186 persones més), seguida d’Alacant (7.499 contribuents en 2020, 286 més que en 2019) i Castelló 3.678 ciutadans enfront dels 3.646 de 2019, 32 més).

Augmenta també la quantia recaptada que passa a València de 85,25 milions d’euros a 89,22 en 2020; a Castelló la quantia d’aquest impost cedit passa dels 20,92 als 22,76 milions d’euros i és cridaner el cas d’Alacant, on malgrat l’increment en quasi 300 declarants, la quantia recaptada pateix únicament un lleuger increment en passar dels 41,63 milions d’euros als 42,43 milions d’euros, per la qual cosa és la província en la qual proporcionalment menys s’ha incrementat la recaptació d’aquest impost.

L’impost de Patrimoni s’autoliquida, igual que la Renda, fins al 30 de juny de l’any vençut, per la qual cosa, com ha apuntat Sonia Díaz “aquestes dades que es van autoliquidar en 2020 fan referència a l’exercici 2019, per la qual cosa encara no recullen l’efecte o l’impacte de la *Covid que està per veure com incideix sobre el patrimoni dels valencians”.

Lluita contra el frau fiscal

Respecte a l’última dada disponible, corresponent a l’exercici fiscal de 2019 -el de 2020 està encara en termini de presentació d’autoliquidacions- Sonia Díaz ha apuntat que l’increment pot ser conseqüència de diverses causes com a desplaçaments dels domicilis fiscals dels contribuents procedents d’altres autonomies o per les campanyes de conscienciació, que ha permés que més persones prenguen consciència de l’obligació de declarar aquest tribut.

“Gràcies al pla de control tributari valencià i a les campanyes de conscienciació estem aconseguint que un major nombre de persones autoliquiden en forma i termini l’impost de Patrimoni” ha assenyalat Díaz, qui ha remarcat com les dades revelen també l’increment d’autoliquidacions en termini i la disminució del nombre de declarants que presenten la declaració a conseqüència de les inspeccions i requeriments.

En concret, en 2020 únicament 111 persones han presentat l’impost procedent d’altres exercicis, enfront dels 452 que es van registrar fora de termini o meritació en 2019. Per províncies Alacant ha passat de 185 persones en 2019 a 52; Castelló de 37 a 4 i València de 230 declarants que van registrar el seu impost fora de termini en la campanya de 2019 a tot just 55 en la campanya de 2020.

“En 2016 quan iniciem les actuacions de control fiscal i les campanyes de conscienciació aquesta xifra va arribar a ser de 1004 declarants d’un total de 20.519 i, progressivament, hem augmentat el nombre d’autoliquidacions en termini en augmentar les facilitats per a la seua autoliquidació”, ha assenyalat la responsable de la *ATV qui ha agraït la resposta de la ciutadania, evitant sancions i procediments.

“El nostre compromís en contra del frau fiscal és ferm i continuarem perseguint a aquells no declarants als quals els correspon l’autoliquidació i també les possibles deslocalitzacions fictícies”, ha apuntat Sonia Díaz, encara que això sí, ha incidit en què “la seua voluntat és principalment acostar l’Agència a la ciutadania, facilitar l’autoliquidació dels tributs i no haver d’arribar als processos d’investigació i sanció per frau”.