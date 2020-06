Un total de 2306 veïnes i veïns han participat en l’enquesta realitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs per analitzar la incidència de la covid-19 sobre la ciutadania

Connect on Linked in

El 65% de les persones enquestades han valorat de manera molt positiva les mesures preses durant l’estat d’alarma i han destacat el repartiment de mascaretes, les mesures de desinfecció i la informació municipal facilitada.

Un total de 2306 veïnes i veïns han participat en l’enquesta ciutadana realitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs per tal de conèixer com ha vivit la ciutadania l’estat d’alarma i de quina manera han influït les mesures decretades en la seua vida quotidiana.

Gràcies entre d’altres a la informació recopilada en aquest sondeig, l’Ajuntament d’Alaquàs ha pogut conèixer amb més detall les necessitats ciutadanes, la qual cosa ha permés a l’administració local elaborar el Pla Activa Alaquàs, un pla estratègic global que conté mesures de caràcter social, econòmic, sanitari i tributari per tal de fer front a les conseqüències de la COVID-19 i que permetrà adaptar les accions i els recursos municipals a la nova realitat social i econòmica.

D’altra banda un 54% de les persones enquestades van contactar amb l’Ajuntament d’Alaquàs durant el confinament i un 78% d’aquestes reconeixen estar satisfetes amb l’atenció rebuda per part de l’administració local. Els enquestats han valorat de manera molt positiva les mesures preses com el repartiment de mascaretes posat en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs, així com el servei de neteja i desinfecció que s’ha vingut realitzant des del passat 14 de març i que a dia de hui encara continua però adaptat a les necessitats existents.

A més, gran part dels enquestats coincideixen a destacar que la informació facilitada a través dels diversos canals de comunicació de l’Ajuntament d’Alaquàs (servei de WhatsApp, xarxes socials i pàgina web) ha sigut de gran ajuda en aquests dies. De fet, des del confinament, les xarxes han registrat un increment notable de persones usuàries. El servei de WhatsApp de l’Ajuntament d’Alaquàs supera els 4300 inscrits i el nombre de suscripcions al canal de Youtube (SOMTV) ha augmentat un 30%, arribant a aconseguir 655 seguidors i seguidores. Pel que fa a la xarxa social Facebook, s’ha registrat un increment d’un 31% en l’abast de publicacions i un 54% en les intereaccions amb les publicacions.

Dels resultats de l’enquesta s’extrau a més que durant aquest període les necessitats principals han sigut econòmiques, la qual cosa serveix de gran ajuda per a posar en marxa noves iniciatives que donen resposta a estes necessitats ciutadanes. Un 11,6% ha admés haver tingut necessitats i una part d’ells han reconegut no haver tingut una xarxa d’ajudes per part de familiars i amistats durant aquest període i que per tant és l’administració qui ha d’atendre les mateixes.

Cal destacar també que un 85% pensa que ha complit estrictament amb les mesures decretades i un 51% reconeix que ha viscut bé o molt bé el confinament. A més, el 79% dels enquestats pensa que la crisi econòmica afectarà de manera sustancial a Alaquàs.

Aquest anàlisi han comptat amb la col·laboració desinteressada de l’especialista Siddharth Umrani. Les dades de l’enquesta es faran públiques en la pàgina web municipal www.alaquas.org per tal que totes les persones interessades puguen conèixer tots els resultats.