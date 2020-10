Un total de 24 alumnes estudiaran enguany el nou cicle formatiu de sistemes microinformàtics i xarxes que s’impartirà a l’Institut Faustí Barberà d’Alaquàs

Connect on Linked in

Es tracta del primer cicle formatiu que s’imparteix a aquest centre educatiu i vé a completar la seua oferta per a la població jove d’Alaquàs

L’Institut Faustí Barberà d’Alaquàs començarà a impartir enguany el Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Sistemes Microinformàtics i Xarxes. Un total de 24 alumnes tindran la possibilitat de formar-se en aquest cicle que per primera vegada s’oferirà a Alaquàs.

Es tracta del primer cicle formatiu que s’implanta en aquest centre educatiu d’Alaquàs i que dóna resposta a les necessitats de la població jove en el seu interés per formar-se en una professió amb projecció de futur com aquesta. Aquest cicle completa l’oferta educativa de l’Institut Faustí Barberà per al curs 2020/2021 i se suma a la resta d’estudis impartits com l’educació secundària i la Formació Professional Bàsica.

És un cicle formatiu de grau mitjà que té una durada de 2000 hores i en el qual s’estudien diferents mòduls professionals com muntatge i manteniment d’equips, xarxes locals, aplicaciones ofimàtiques i sistemes operatius monolloc.

La realització d’aquests estudis condueix a l’obtenció del títol Tècnic en Sistemes Microinformàtics i xarxes i els possibilita l’opció d’accedir als estudis de batxillerat o continuar altres estudis de Formació Professional. Es tracta d’uns estudis amb diferents eixides laborals com tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics, tècnic de suport informàtic, tècnic de xarxes de dades, reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics, comercial de microinformática i operador de teleassistència o sistemes.