Un total de 240 obres es presenten als Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2021

Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira recuperen la normalitat i tindran lloc presencialment la nit del divendres 12 de novembre a la sala Rex. El present certamen vindrà carregat de novetats tal i com han anunciat representants de l’Ajuntament de la ciutat i de l’editorial Bromera, acompanyats per bona part dels patrocinadors del concurs.

Tots ells i elles han mostrat l’alegria i el goig que suposa recuperar la normalitat en la celebració d’un certamen com aquest, tan important per al món cultural, especialment el literari.

La presentadora de gala, que anirà acompanyada a l’escenari del grup vocal Woman on Tap, serà l’actriu valenciana Débora Esteve. Una ceremònia que anirà acompañada de les tradicionals Jornades Culturals associades als Premis Literaris, protagonitzades enguany per noms destacats com el professor Cristian Olivé, el arxiver Aureliano Lairón, el periodista Alfonso Rovira o l’actriu i ballarina Pepa Castelles, entre altres.

La present convocatòria dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira s’ha tancat amb un total de 240 obres presentades. En la trigèsima-tercera edició del certamen, el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira (dotat amb 16.000 €), juntament amb el Premi de Poesia Ibn Hafaja (dotat amb 5.000 €), han estat les categories amb major participació d’autors i autores, amb 42 i 74 obres presentades, respectivament.

Pel que fa a la resta de categories, s’han presentat 36 obres al Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca, 26 al Premi Internacional Enric Solbes d’àlbum il·lustrat consorci Ribera i Valldigna, ambdues premiades amb 6.000 euros; 25 a la vigèsim-sisena edició del Premi Fundació Bancaixa de Narrativa Juvenil, amb una dotació econòmica de 5.000 euros; 20 al Premi d’Assaig Mancomunitat de la Ribera Alta, amb un premi de 8.000 euros, i 17 al Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre, guardonada amb 3.000 euros.

Els guanyadors del Premi de Teatre Ciutat d’Alzira Palanca i Roca es coneixerà el 29 d’octubre de 2021. Els del Premi Internacional Enric Solbes d’Àlbum Il·lustrat Consorci Ribera i Valldigna i el Premi de Narrativa Infantil Vicent Silvestre els coneixerem el 5 de novembre de 2021.

Com cada any, a banda de la dotació econòmica, Bromera publicarà l’original guanyador de cada una de les modalitats en les seues col·leccions.