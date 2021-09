Un total de 26 esportistes es van donar cita el en la Trobada Triangular d’Escacs entre Alaquàs

Print This Post

En l’acte van jugar també els alcaldes de les tres poblacions participants

Un total de 26 esportistes es van donar cita el diumenge 12 de setembre en la Trobada Triangular d’Escacs entre Alaquàs, Aldaia i Montserrat organitzada pel Club d’Escacs d’Alaquàs per tal de visibilitzar la pedrera amb què compten aquestes entitats esportives i promocionar aquest esport així com els valors que comporta.

Les competicions es van iniciar a les 11 hores del matí. Cada club va comptar amb dos equips formats per quatre persones jugadores amb un ritme de joc de 7+3. Com a anècdota, els alcaldes d’Alaquàs, Toni Saura, el d’Aldaia, Guillermo Luján i el de Monserrat, José María Mas van formar part de l’últim tauler dels equips B de cada club, fet que feu inevitable la confrontació entre ells.

La jornada va finalitzar amb el lliurament de trofeus. El primer per a Aldaia Educart, el segon per al club d’Escacs d’Alaquàs i el tercer per al club d’Escacs de Montserrat. Els tres alcaldes van rebre també una placa commemorativa en agraïment a la seua participació.