Un total de 319 entitats turístiques de la Comunitat Valenciana es van sumar al programa CreaTurisme en 2020

Aquestes noves incorporacions permeten que el programa per a reforçar l’oferta turística valenciana aconseguisca la xifra de 667 entitats adherides

El programa Mediterrani Actiu-Esportiu va tancar l’any amb 86 noves adhesions i un reforç en el pla de treball, que inclou trobades b2b, formació en línia i una nova web de turisme nàutic, entre altres

Turisme Comunitat Valenciana ha registrat l’any 2020 un total de 319 noves entitats turístiques que s’han sumat a CreaTurisme, el programa d’impuls al producte turístic de la Comunitat.

CreaTurisme té la finalitat d’ampliar i reforçar l’oferta turística valenciana incloent als empresaris en la presa de decisions. Aquesta estratègia pretén acabar amb la desestacionalització i traslladar els beneficis del turisme a tot el territori de la Comunitat, sobretot a les comarques d’interior.

Aquestes noves adhesions de l’últim any permeten que CreaTurisme aconseguisca la xifra de 667 entitats que formen part dels diferents programes: Mediterrani Cultural que compta amb 315 empreses adherides, Mediterrani Natural-Rural amb 208 empreses i Mediterrani Actiu-Esportiu amb 202 entitats adherides. Cal tindre en compte que una mateixa empresa o entitat pot estar adherida a diversos programes alhora, depenent de la seua oferta.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha volgut destacar que des del seu departament “es continua treballant àrduament per a poder enfortir la competitivitat de cadascun dels productes que formen part del Programa CreaTurisme, tenint en compte que ha sigut i està sent un any marcat per la crisi sanitària de la COVID-19”.

Balanç anual 2020: Mediterrani Actiu-Esportiu

De les 319 entitats turístiques de la Comunitat Valenciana que es van sumar a l’estratègia Creaturisme en 2020, un total de 86 empreses es van adherir al programa de Mediterrani Actiu-Esportiu, aconseguint aquest en l’actualitat un total de 202 entitats adherides.

En concret, el programa Mediterrani Actiu-Esportiu ha sigut un dels programes que s’ha vist reforçat l’any de la pandèmia, per la forta demanda que està tenint per part dels usuaris.

En aquest sentit, des de Turisme s’ha dut a terme durant 2020 un ampli pla de treball dirigit a les entitats d’aquest sector. Aquest pla ha inclòs 5 trobades B2B per a agents d’associacions i empreses de turisme actiu i esportiu. Així mateix, s’han realitzat més de 10 formacions en línia i altres desenes impartides per la Xarxa de Centres de Turisme (CdT).

A més, durant 2020 Turisme ha portat l’oferta de Mediterrani Actiu i Esportiu a 5 fires generalistes (FITUR, Navartur, Fira Virtual El Corte Inglés, Fira dels Comarques En línia, VR Spagna); i 3 fires especialitzades en producte (Fiest & Wanderlbeurs a Gant i Utrecht, Virtual València Boat Xou).

De la mateixa manera, s’han elaborat cinc manuals de producte per a cadascuna de les línies englobades en aquest programa en concret, distribuïts entre les empreses adherides. A més, s’ha creat la web de turisme nàutic i una pròxima, que està per estrenar-se, de turisme esportiu.

Finalment, assenyalar que s’han desenvolupat 2 diagnòstics de la situació actual de les empreses CreaTurisme després de la crisi sanitària i s’ha oferit assistència tècnica en la creació d’experiències turístiques per al catàleg de comercialització, que tal com anunciem aquesta setmana, s’ha entregat a les més de 550 agències de viatges adherides al programa Viatgem CV.