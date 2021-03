Un total de 57 professores i professors de les Escoles d’Animació Juvenil participen en un curs de ‘Neotelling’, organitzat per l’IVAJ

Connect on Linked in

Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives

L’activitat formativa es desenvolupa aquest mes de març amb el títol ‘Comunicació eficaç en aules virtuals. Neotelling’



L’IVAJ ofereix el programa ‘Tema Jove’ amb accions formatives gratuïtes per a professionals de Joventut

L’Institut Valencià de la Joventut (IVAJ) ha organitzat durant el mes de març una activitat formativa dirigida als claustres de professorat de les escoles d’animació juvenil de la Comunitat amb el títol ‘Comunicació eficaç en aules virtuals.Neotelling’, per a oferir eines que milloren el seu treball a les aules virtuals.

Un total de 57 professores i professors de les Escoles d’Animació Juvenil, Accent, Abast, Etell, Jaire, CUYJU, EAJEF, Ensenya d’Assot-Scouts Valencians, Don Bosco, Ymca, Federació Cases de Joventut de la CV, Júniors, El Mico Alegre, Món Màgic i Carpe Vitae participen en les sessions a través de la plataforma de formació de l’IVAJ.

El director general de l’IVAJ, Jesús Martí ha destacat que la manera d’ensenyar “ha canviat perquè també ho ha fet el canal per això és necessari l’aprenentatge de ‘Neotelling’ que suposa multiplicar les oportunitats d’impacte”.

En aqueix sentit, ha afirmat que “estem davant un nou paradigma educatiu que ha arribat per a quedar-se, aprofitar les seues oportunitats a través de la formació és una opció intel·ligent per a eixir reforçats d’aquesta crisi”.

El curs és impartit per Rocío Martín, CEO i Fundadora de l’Acadèmia d’Oratòria Neotelling per a adults i xiquets i Responsable d’Estratègia de la Plataforma d’Aprenentatge Gratuïta per a persones majors de 55 anys. Canal Sènior aborda les comunicacions en entorns digitals amb èxit, com a videoconferències en format vertical o horitzontal, destinades a la docència i al desenvolupament d’activitats d’oci educatiu.

En el curs s’ofereixen ‘Tips’ pràctics de comunicació eficaç en aules virtuals de comunicació verbal i no verbal, dinàmiques pràctiques, eines de selecció i creació de contingut i eines d’interacció per a aules virtuals així com les tecnologies exponencials.

En les sessions s’ha posat de manifest que la comunicació eficaç en entorns digitals no sols impacta en el futur professional de les persones joves, també millora la relació que tenen amb les persones majors.

Tema Jove : Accions Formatives

L’IVAJ desenvolupa accions formatives gratuïtes dirigides a personal tècnic de joventut per a proporcionar un conjunt de coneixements i tècniques que permeta desenvolupar millor i més eficaçment el seu treball quotidià, a través del programa Tema Jove. La inscripció és telemàtica.

Pròximament es desenvoluparà una sessió sobre ‘Que fa una UPCCA (Unitat de prevenció comunitària de conductes addictives’ i un curs de ‘Intervenció per a la promoció de la tolerància’.

Més informació:

http://ivaj.gva.es/es/temajove/formacio