Un total de 7.500 atletes participen diumenge en la carrera 10K Ibercaja

El desenvolupament d’esta carrera suposarà afeccions a la circulació del trànsit rodat fonamentalment en les dues marginals de l’antic llit del riu Túria, de 09.15 a 11.30 hores

La ciutat acull este diumenge, 9 de gener, la carrera ‘10 K Ibercaja Ciudad de València’, una prova esportiva en la qual està prevista la participació de 7.500 persones que realitzaran el recorregut en eixides escalonades. El Centre de Gestió de Trànsit ha preparat un operatiu especial per a la celebració d’esta prova que tindrà una durada aproximada de dues hores, entre les 09.15 i les 11.30 hores, i suposarà afeccions a la circulació del trànsit rodat fonamentalment en les dues marginals de l’antic llit del riu Túria. L’elit femenina donarà el tret d’eixida a les 09.15 hores, i entre les 09:30 i 09.50 hores les eixides es faran amb un marge de cinc minuts entre elles.

L’eixida estarà situada al passeig de l’Albereda, entre el Pont del Real i el de l’Exposició, el recorregut continuarà per l’Albereda fins a arribar al de l’Assut de l’Or que es creuarà per a continuar per l’avinguda de l’autopista del Saler, el carrer d’Alcalde Reig, l’avinguda de Jacinto Benavente, la Ciutadella, i el carrer del Pintor López fins al Pont de Fusta que es creuarà (deixant dos carrils lliures per al trànsit rodat). A partir d’ací, es continuarà pel carrer de la Trinitat, carrer de Sant Pius V fins a General Elio, avinguda de Blasco Ibáñez (deixant el carril al costat de la mitjana lliure a la circulació), l’avinguda d’Aragó i l’Albereda fins a la zona de meta, que és la mateixa que la d’eixida.

Afeccions al trànsit rodat

El tall per al muntatge de l’eixida i la meta al Passeig de l’Albereda, entre el Pont del Real i el Pont de l’Exposició, s’iniciarà el dissabte 8 de gener a les 14.00 hores. El tall total de l’Albereda des de Pla del Real fins a la plaça de Saragossa tindrà lloc a partir de les 06.00 hores del diumenge i els ponts transversals a esta zona a partir de les 07.30 hores. La resta de vies de l’itinerari s’aniran tancant i obrint a la circulació conforme al pas dels i les participants.

Les afeccions en l’EMT

Les persones usuàries poden consultar tota la informació respecte a les afeccions de l’EMT en la secció d’Última Hora de la web, de l’App i en xarxes socials de la mateixa EMT.