Un total de 7.500 atletes participen este diumenge en la carrera 10K Ibercaja

Les persones participants faran el recorregut en eixides escalonades des del Passeig de l’Albereda

La ciutat de València acull este diumenge la carrera 10K Ibercaja, una prova esportiva en la qual està prevista la participació de 7.500 persones que realitzaran el recorregut previst en eixides escalonades. La prova comportarà afeccions a la circulació en la zona de l’Albereda, la marginal dreta de l’antic llit del riu Túria i en tots els ponts transversals de 08.30 a 10.30 hores, per la qual cosa des del Centre de Gestió de Trànsit s’ha preparat un operatiu especial.

La carrera començarà a les 08.30 hores del diumenge 3 d’octubre, i es preveu que es desenvolupe fins a les 10.30 hores. L’itinerari es farà per tota l’Albereda en sentit cap a la mar (des del pont de l’Exposició fins al pont de l’Assut de l’Or), que es creuarà per a continuar per l’avinguda de l’Autopista del Saler, i els carrers del Professor López Piñero, Alcalde Reig, Jacinto Benavente, Ciutadella, Pintor López, Pont de Fusta, carrer de la Trinitat, Sant Pius V, General Elio, avinguda Blasco Ibáñez, avinguda Aragó fins a la plaça de Saragossa, i de nou el Passeig de l’Albereda, per a acabar en el mateix punt d’eixida.

El muntatge de l’eixida i la meta es realitzarà en el tram de l’Albereda entre el pont de l’Exposició i el pont del Reial, per la qual cosa este tram es tallarà al trànsit (en els dos sentits, si és necessari) des del dissabte 2 a les 16.00 hores. La via de servici es mantindrà oberta. L’endemà, diumenge 3, es realitzaran els talls en tots els punts que dirigixen el trànsit de vehicles cap a l’Albereda i cap a la plaça de Saragossa a partir de les 07.00 hores. Mitja hora després, a les 07.30 hores, s’afegiran els talls dels ponts i vies transversals, entre el Pont de Fusta i el pont de l’Assut de l’Or. Des del Centre de Gestió s’ha assenyalat que el Pont de Fusta mantindrà oberts dos carrils per al trànsit rodat residual, mentre que el pont de l’Assut de l’Or mantindrà obert el sentit d’entrada a València.

D’altra banda, en l’avinguda de Blasco Ibáñez es mantindrà obert al pas de circulació de vehicles el carril esquerre en direcció a l’avinguda d’Aragó, mentre que en Pintor López es deixarà un carril per al trànsit residual. També es tallaran a la circulació els túnels de Petxina, Pont dels Arts-Guillem de Castro i carrer Guadalaviar, amb desviació del trànsit pel carrer Poeta Monmeneu.

Les afeccions en l’EMT

La celebració de la 10K obligarà també a alterar el recorregut d’algunes línies de l’EMT, entre les 07.30 i les 12.00 hores del diumenge. També el dissabte es produiran alguns canvis de recorregut pel muntatge de la prova a partir de les 16.00 hores. Tots els detalls podran ser consultats al web, app i xarxes socials de l’Empresa Municipal de Transports.