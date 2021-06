Connect on Linked in

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha visitat hui el Centre Social Benàger que ha sigut habilitat com a centre de vacunació massiva

Un total de 750 veïnes i veïns es vacunen diàriament al Centre Social Benàger d’Alaquàs habilitat des del passat 25 de maig com a punt de vacunació per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en un espai cedit per l’Ajuntament d’Alaquàs . En aquests moments s’està administrant la primera dosi de vacunes a la població d’entre 51 i 60 anys així com la segona dosi al col·lectiu d’entre 60 i 70 anys.

L’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, ha visitat hui el centre per conéixer de primera mà el ritme de les vacunacions i agrair al personal sanitari l’esforç que estan realitzant des què es va iniciar la pandèmia i especialment en aquest moment tan important. “Hem habilitat aquest espai que compleix amb totes les mesures de seguretat per tal de contribuir a aquesta vacunació massiva amb l’esperança de veure el final d’aquesta pandèmia el més aviat possible”.

Des de l’Ajuntament d’Alaquàs es recorda que la citació es realitza de manera telefònica i que per això és important tindre actualitzat el número de telèfon associat a la tarjeta SIP. Per a comprovar les dades de contacte, la Conselleria de Sanitat ha habilitat la pàgina web http://coronavirus.san.gva.es/web/vacunacion/datos-contacto.

Es recorda també que si alguna persona interessada necessita l’informe de la vacunació, podrà descarregar-lo una vegada se li haja administrat la vacunació des de la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública en l’enllaç http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/inicio. Per a qualsevol dubte, es pot telefonar al 900 300 555.