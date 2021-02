Un treball Álvaro Chiner sobre la ràpida expansió del Covid-19 guanya la XVI edició del Premi Cientificotécnic d’Algemesí

Connect on Linked in

Javier López guanya el premi científic de La Ribera i David Palmero el premi a jove científic iniciàtic

El Premi Cientificotècnic d’Algemesí, dotat amb 5.000 euros, ha sigut per a Álvaro Chiner Oms per un treball centrat en analitzar diversos aspectes de la primera onada de Covid-19 en Espanya.

Amb el títol “Introduccions primerenques i una ràpida dispersió marcaren la primera onada de la epidèmia de Covid-19 en Espanya”, el guanyador de la XVI edició del premi científic estableix un procediment que ha servit per a fer l’estudi filogenètic i la seqüenciació de diverses soques del SARS-CoV-2 i que permeté traçar les primeres mutacions de la COVID-19 en la primera onada que patírem en març-abril de 2020.

Amb aquest procediment, el treball s’orienta a analitzar com es va extendre el virus així com els factors que afectaren a la seua difusió, així com a avaluar l’impacte de les mesures de prevenció i restricció de la mobilitat que es prengueren en el seu moment per controlar aquesta expansió del virus.

Aquest treball ha sigut un referent, junt amb el treball realitzat pel consorci SeqCOVID, per al seguiment de la pandèmia a nivell de tot l’estat espanyol (reportant resultats a l’Institut Carlos III i al Ministeri de Sanitat cada 15 dies) i permetre el control i gestió de la pandèmia i pot servir com a base per a la gestió de futures pandèmies.

El premi per a jove investigador de la Ribera, dotat amb 1.500 euros, ha sigut per a Javier López Cabrelles pel seu treball “Polímers de coordinació magnètics bidimensionals isoreticulars preparats a través de una prefuncionalització de lligand”.

El premi per a jove investigador iniciàtic, dotat amb 1.500 euros, ha sigut per a David Palmero Cantón pel treball “Estimulació optogenètica de les cèl·lules progenitores neurals com neurorregenerativa millora en el tractament de la lesió de la mèdul·la espinal”.

Pel que fa als accèssits, dotats amb 500 euros cadascun, s’han concedit tres per a Carmen Solanes Galbis, Rosa Márquez Costa i Alba Sanchis Juan. El jurat ha concedit també una menció honorífica a Lara Ferrando.

El jurat està format per Salut Botella Grau, professora de Microbiologia de la Universitat Politècnica de València; Francesc Ferri, catedràtic en l’àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial; José Vicente Castell, catedràtic de Bioquímica de la Facultat de Medicina i director de la Unitat d’investigació en Hepatologia Experimental de l’IIS Hospital La Fe; José Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC en la Comunitat Valenciana i director del laboratori de biologia reproductiva y biotecnologia; Jaume Segura, professor del departament d’Informàtica de la Universitat de València; la regidora de joventut, Palma Egido; el regidor de Cultura, Pere Blanco, i l’alcaldessa Marta Trenzano.