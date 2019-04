Un veí de Godella amb diversitat funcional rep per primera vegada la prestació d’Assistència Personal

Connect on Linked in

Ismael Llorens, veí de Godella amb diversitat funcional, ha rebut recentment, després de molts anys d’espera, l’aprovació en el Programa Individual d’Atenció (PIA) i la Prestació Econòmica d’Assistència Personal, després que la Generalitat Valenciana elevés la quantia econòmica marcada per l’Estat en 715€ fins els 2.350€ actuals.

Es tracta d’una gran notícia que, tant per a Ismael com per a la resta de persones que es troben en una situació similar, suposarà un canvi dràstic en el seu dia a dia, doncs fins ara els resultava força complicat fer front a la despesa econòmica que suposa tindre una, dos o fins a tres persones contractades per encarregar-se de la seua atenció diària. Ismael és, de moment, un dels primers casos de la Comunitat Valenciana que han rebut esta prestació.

La normativa que ha permès el desenvolupament i l’accessibilitat al recurs d’Assistència Personal ha sigut el Decret 62/2017, que entrà en vigor el 20 de maig de 2017 en la Comunitat Valenciana. No obstant, no ha estat fins després de triplicar la quantia d’esta prestació que ha resultat realment viable per a les persones amb diversitat funcional sol·licitar-lo.

Aquesta normativa dóna forma a l’accés a la prestació per Asistencia Personal que recull La llei 39/2006 de Dependència i Autonomia Personal i que, després de l’aprovació del Decret 62/17 el 20/05/2017 (article 31), regulà aquest recurs donant accés a totes les persones en qualsevol dels graus de dependència.

Un recurs que havia quedat en l’oblit a nivell normatiu i que ara atorga la possibilitat de apoderar al col·lectiu amb diversitat funcional per a poder desenvolupar una vida independent efectiva després de rebre el suport econòmic i la cooperació administrativa necessaris per fer front a les elevades despeses que es generen en aquests casos.

Cal recordar que l’assistència personal és un Dret Humà de les persones amb diversitat funcional, tal i com es recull en la Convenció de l’ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de 2006, en la qual es reconeix el dret d’estes persones “a viure de forma independent i a ser inclosos en la comunitat”.