Una baixada d’IVA de la llum amb condicions a partir de demà

El Govern aprovarà aquest dijous una rebaixa limitada de l’IVA en la factura de la llum

Així ho avançava fa uns dies l’equip de Govern d’Unides Podem, una notícia que demà dijous es podria convertir en realitat però amb condicions

El Reial decret llei per a reduir el cost del subministrament d’energia elèctrica que es tramitarà en Consell de Ministres extraordinari constarà de tres punts principals.

D’una banda, l'”aplicació del 10% [actualment el tipus és del 21%] d’IVA fins a cap d’any per a tots els consumidors amb potència contractada fins a 10 kW, sempre que el preu mig mensual del mercat majorista de l’electricitat estiga per damunt dels 45 euros per *MWh”

I encara dins l’IVA, s’aplicarà aqueix mateix tipus del 10% “a tots els consumidors vulnerables severs fins a cap d’any amb independència de la seua potència contractada i del preu del mercat”



Això vol dir que no s’aplicarà una reducció generalitzada de l’impost sobre el valor afegit, com havia lliscat i volia la formació ara dirigida per Ione Belarra,

Per a completar el paquet de mesures, l’Executiu també anunciarà la “suspensió del 7% de l’Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica durant el tercer trimestre d’enguany”