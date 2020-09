Una brigada professional s’encarregarà del desbrossament de camins rural i espais agrícoles a València

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El regidor d’Agricultura, Alimentació Sostenible i Horta de l’Ajuntament de València, Alejandro Ramon, ha supervisat in situ els treballs de la nova brigada professional de manteniment, neteja i desbrossament que durant els pròxims dos anys intervindrà per garantir les condicions òptimes per poder treballar i disfrutar dels espais agrícoles i els camins rurals. La impossibilitat de fer estes tasques amb el personal propi del Consell Agrari Municipal ha motivat esta contractació que assegurarà l’atenció específica que requerixen eixos enclavaments.

El nou contracte té un import de 161.540,26 euros i la durada és de 24 mesos des del seu inici ahir dimarts. El seu objectiu prioritari és el manteniment en un estat de conservació adequat de tot el terme municipal evitant la propagació d’incendis i plagues posant el focus en unes tasques ja encetades anteriorment pel Consell Agrari de manteniment en condicions de salubritat, seguretat i neteja dels terrenys públics, marges de camins o vies, parcel·les municipals i altres espais públics lliures no enjardinats.