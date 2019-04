‘Una caca de pessebre’ és l’obra de Xavier González-Costa que s’ha presentat a Carcaixent.

Print This Post

L’autor ha estat guanyador del premi Xaro Vidal de la localitat de Carcaixent, un certament que no se celebrava des de l’any 2012.

La Biblioteca Municipal de Carcaixent va acollir la presentació del llibre ‘Una caca de pessebre’ de l’autor Xavier González-Costa. L’autor ens ha contat un poc sobre l’obra.

L’obra ha estat guanyadora del Premi Teatre Infantil Xaro Vidal, un certamen que no es convocava des de l’any 2012 i que ha tornat amb més força que mai, a més, l’autor ens ha explicat que suposa per a ell guanyar aquest premi.

Per altra banda, Desireé Palma, regidora d’Interior i Personal de la localitat de Carcaixent ens ha relatat en què consisteix el certamen i com s’elegeix el guanyador, a més ha recordat la importància que té l’afició al teatre com a vertebrador de la vida social i cultural de Carcaixent.

Una iniciativa que per al municipi de Carcaixent és molt important.