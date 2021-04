Una cafeteria de Cullera adapta la seua carta al braille i crea un protocol per a servir a persones cegues

Connect on Linked in

La Cafeteria Alcalá ha creat el Protocol Héctor. L’ONCE ha adaptat la carta al braille.

Alguna cosa que pot resultar tan senzill com anar a una cafeteria, veure què tenen en la carta i menjar-se un sàndwitx o un llobarro, pot complicar-se per a una persona invident. Per això, la Cafeteria Alcalá de Cullera ha decidit adaptar la seua carta al sistema de lectura braille i ha sigut un dels primers negocis d’hostaleria valencians a elaborar també un protocol per a servir de la millor manera possible a les persones cegues.

El gerent d’aquest negoci, Bruno Mossenta, ha presentat hui divendres aquesta iniciativa, al costat de l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor; el president del Consell Territorial de l’ONCE, Enrique Llin Ruiz; la regidora d’Igualtat, Marta Tur i l’amic de la família Mossenta, Héctor Melero, veí invident de Cullera i que ha sigut clau en el desenvolupament d’aquestes mesures. De fet, la iniciativa s’ha batejat com a Protocol Héctor en el seu honor.

Bruno Mossenta explica que tot va sorgir arran de que Héctor aconseguira la seua plaça de fiscal. “Arran d’aquesta notícia, em vaig posar a pensar com podíem millorar en la Cafeteria Alcalá per a ajudar a les persones invidents”, assenyala el propietari de la cafeteria, que afig “d’ací va sorgir la idea, amb l’ajuda inestimable d’Héctor, d’adaptar la nostra carta impresa al format braille i, a més, hem redactat un protocol perquè el nostre personal de cuina i els nostres cambrers sàpien com atendre de la millor manera a les persones invidents”.

Així, s’han establit una sèrie de pautes per a atendre els clients; com, per exemple, informar-lo que les torrades del desdejuni es poden servir ja untades amb la mantega o l’oli; el peix es presenta sense espines o els entrepans ja tallats o embolicats per a ser consumits, entre moltes altres mesures.

Les postres se serviran en plat profund i les ensalades ja amanides, si així ho desitja el client. A més, quan se serveix el plat en la taula, se li explica al client la composició i com estan distribuïts els aliments. Héctor Melero ha assenyalat que aquestes mesures suposaran “poder gaudir del menjar amb més autonomia i independència, sense haver de dependre de ningú”.

L’ONCE també ha sigut de gran ajuda en adaptar la carta al braille. Enrique *Llin ha assenyalat que aquestes accions “signifiquen que la Cafeteria Alcalá és sensible a totes les persones que tenim una discapacitat visual” i això “és important, perquè és un primer pas cap a la inclusió”.

Mentre que, l’alcalde de Cullera ha indicat que “exemples com el de la Cafeteria Alcalá ens fan veure que anem pel bon camí”, per això “convidem a la resta d’empreses al fet que també adapten els seus establiments”.

La Cafeteria Alcalá ja ha sigut pionera en altres mesures socials. Cal recordar que en 2018 ja va ser dels primers negocis d’hostaleria valencians a disposar d’un desfibril·lador i el seu personal ha rebut formació per a saber utilitzar-lo en cas d’emergència.