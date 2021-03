Una campanya ‘planta’ una falla a València amb forma de guardiola per a exigir l’erradicació dels paradisos fiscals

Connect on Linked in

El col·lectiu “Campanya per una justícia fiscal” amb motiu del Dia mundial contra els paradisos fiscals, que es celebra el proper 3 d’abril, s’ha concentrat aquest dilluns en la plaça de l’Ajuntament de València per a mostrar les “greus” conseqüències que suposen els paradisos fiscals per a les arques de l’Estat i exigir la seua erradicació. Així, han realitzat la ‘plantà’ d’un moment faller amb el lema ‘La Guardiola Falla: monument efímer per la Justícia Fiscal’, com a acte de protesta.

La falla, exposada durant unes hores, ha sigut encarregada a l’artista Paco Pellicer i ha consistit en una guardiola de tres metres d’altura que simbolitza els estalvis de l’Estat i la fallida del sistema fiscal. A més, s’ha dut a terme una representació, protagonitzada pel ‘guardià cec de la falla’, per a enumerar els “severs efectes econòmics i socials de la càrrega desigual, així com l’evasió i el frau que comporta l’ús dels paradisos fiscals com a instruments financers”.

Diversos integrants d’aquestes entitats han llegit un manifest per a la “eliminació dels paradisos fiscals com un dels instruments més mortífers que comporten un afebliment dels ingressos del sistema tributari de molts països”.

La “Campanya per una justícia fiscal” agrupa 11 entitats, entre les quals els sindicats CCOO, UGT i Intersindical Valenciana, GESTHA, el col·lectiu “Attac País Valencià”. Pobresa Zero, o la Coordinadora Valenciana d’ONGD, entre d’altres.

A l’acte han assistit l’alcalde de València, Joan Ribó, els vicealcaldes Sandra Gómez i Sergi Campillo i els regidors d’Hisenda, Borja Sanjuán, i Gestió de Recursos, Luisa Notario.

La Campanya per una Justícia Fiscal ha denunciat que el 95% de les empreses de l’IBEX té filials en paradisos fiscals, al mateix temps que ha criticat que un 83% de la recaptació del sistema tributari espanyol recau sobre les famílies (treball i consum, essencialment) enfront d’un 11% generat a través de l’impost de societats. A Europa, s’estima que el conjunt d’estats membres de la Unió Europea (UE) deixen de recaptar 46.000 milions d’euros per l’evasió fiscal.