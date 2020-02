Connect on Linked in

Una de les inversions sostenibles d’Alfafar en mans de la ciutadania

L’ajuntament d’Alfafar aconsegueix en aquesta nova legislatura, deixar el deute a zero, per això i tenint sempre en compte l’opinió de la ciutadania ha obert una participació ciutadana per tal de conéixer quines serien les preferències dels ciutadans davant l’objectiu de dur a terme una inversió sostenible, que no supose cap despesa de mes per al poble