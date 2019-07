Una dolçaina amb els colors de les dues muixerangues d’Algemesí anunciarà la Festa de la Mare de Déu de la Salut 2019

Connect on Linked in

“Dolçaina”, l’obra presentada pell dissenyador gràfic Cristóbal Aguiló, nascut a Bromley Kent (Regne Unit ), ha estat el guanyador del concurs de cartells. Aguiló porta 30 anys vinculat a l’il·lustració i té el seu propi estudi de comunicació gràfica a Cartagena. Des de 2011 ha estat objecte d’una àmplia llista de reconeixements com a cartellista ja que ha guanyat 110 primers premis de molts i variats esdeveniments festius: carnestoltes, festes populars, fires, curses esportives, festivals de música, de teatre o festes majors entre altres.

Aguiló té un ampli historial relacionat amb les festes d’Algemesí, ja que ha estat finalista en tres ocasions de la convocatòria de la Festa de la Mare de Déu, i guanyador en dues ocasions, inclosa la d’aquest any, del concurs de cartells de la setmana de Bous.



És la primera vegada que un dels instruments musicals de la Festa és el protagonista del cartell d’aquesta celebració declarada per la Unesco Patrimoni Immaterial de la Humanitat.



Al bressol de la Festa de la Mare de Déu és va crear a Algemesí la primera escola valenciana de dolçaina i tabal. Sense música no hi ha festa, i en el cas d’Algemesí i de la processó de la Mare de Déu de la Salut, no es podria plantejar la major part de les danses i els rituals sense el so de la dolçaina i el tabal. Són l’ànima de la dansa, els que marquen els passos, els que emocionen al muixeranguer i a la muixeranguera, al ballador i a la balladora, i el seu so és el fil invisible que uneix l’espectador i el participant en una comunió perfecta de sensacions individuals i col·lectives.



Les cròniques escrites més antigues sobre dolçainers a Algemesí daten dels Llibres de Comptes de la Vila de 1733, que parlen de la liquidació del sou dels dolçainers que tocaven a la Festa. Algemesí ha contribuït a valorar i recuperar este instrument més enllà de les fronteres locals. El 1973 no hi havia prou dolçainers per abastir la demanda de músics que necessitaven els rituals i danses de la Mare de Déu de la Salut. Com a resposta al dèficit de músics, l’Ajuntament d’Algemesí va crear la primera Escola Valenciana de Dolçaina i Tabal. S’afegiren hòmens i xiquets de distintes edats, però, tambén s’hi afegiren xiquetes i dones, un fet poc comú en aquella època. A l’actualitat hi ha matriculats alumnes de diferents localitats i nombroses poblacions tenen grups de dolçainers i tabaleters formats a Algemesí.