Les Falleres Majors d’Alaquàs, Judith Díaz Gomáriz i Sara Morcillo Torralba presidiren la tradicional desfilada pels carrers d’Alaquàs en què va participar també la Fallera Major Infantil de València, Carla García Pérez.

Una emocionant Ofrena de Flors en honor a la Mare de Déu de l’Olivar d’Alaquàs va recórrer ahir diumenge 10 d’octubre els carrers del municipi. Més de 1.500 falleres i fallers van participar en el que ha sigut un dels actes més emotius i esperats de les festes fallers que se celebren a Alaquàs del 8 al 12 d’octubre.



El passacarrer es va iniciar al col·legi públic González Gallarza amb la desfilada de les onze comissions falleres d’Alaquàs: Avinguda Miguel Hernández, Verge de l’Olivar, Camí Vell de Torrent, Plaça d’Espanya, Bonavista, Avinguda Genovés, Avinguda 18 de Juliol, Plaça de la Llibertat, Avinguda Vicent Andrés Estellés, Plaça Buenos Aires i Cervantes. A continuació van desfilar els representants de l’Associació Cultural Fallers pel Món seguida de les Juntes Locals Falleres de Catarroja i Aldaia.

A continuació, i per primera vegada en la història de les Falles, va desfilar la Fallera Major Infantil de València, Carla García Pérez, acompanyada per tota la seua Cort d’Honor. Les següents en desfilar van ser les Falleres Majors Infantils d’Alaquàs dels quatre últims anys: Candela Sedeño Sánchez, Clara Pozo Cantos, Valeria Carrasco Rovira i Paula Tormos Tárrega així com les Falleres Majors d’Alaquàs dels quatre últims anys: Merche Murcia González, Paula Sanchis Mengod, Susana Vinuesa Bautista i Amparo Zomeño Roselló.

La desfilada es va tancar amb les màximes representants falleres d’Alaquàs, la Fallera Major Infantil, Judith Díaz Gomáriz, acompanyada perl Regidor de Falles, Alejandro Ramos i la Fallera Major, Sara Morcillo Torralba, acompanyada pel President Nat de Junta Local Fallera i Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura Martín,que es dirigiren cap a la Parròquia de la Mare de Déu de l’Olivar per oferir el tradicional ram de flors.

Un acte molt emocionant per a totes les falleres i fallers del municipi que forma part de la programació organitzada per Junta Local Fallera i que continuarà demà dimarts 12 d’octubre amb els espectacles pirotècnics previstos per les diferents comissions falleres i la tradicional cremà de tots els monuments fallers amb la qual es dirà adéu a un exercici faller molt especial en el qual s’ha demostrat la responsabilitat de totes i tots i principalment la passió per aquestes festes.