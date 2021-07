Una enquesta ciutadana obri els treballs de redacció Pla Urbà d’Actuació Municipal de Paiporta

Connect on Linked in

L’Ajuntament i la ciutadania elaboraran de manera conjunta una agenda d’actuació per a adaptar tota l’acció municipal als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides. La consulta es pot realitzar en línia i també de manera presencial

L’Ajuntament de Paiporta elaborarà, amb la participació de la ciutadania, el Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM), un document que alinearà tota l’acció del consistori amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides. La primera acció en la redacció del PUAM serà la de realitzar un diagnòstic a través d’una enquesta en línia i presencial oberta a tota la ciutadania.



Baix el nom ‘Paiporta 2030, Pla Urbà d’Actuació Municipal’, aquest pla, que es porta a terme a iniciativa de la Regidoria d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat en coordinació amb totes les àrees municipals i la Diputació de València, té com a objectius dotar a Paiporta d’una planificació estratègica que incorpore els ODS establerts en l’Agenda 2030, disposar d’un full de ruta d’actuacions que integre les prioritats futures respecte a obres i serveis a desenvolupar, i facilitar l’accés del municipi a convocatòries d’ajudes d’àmbit provincial, estatal i europeu.



El PUAM de Paiporta serà, per tant, una guia per a adaptar tota l’acció municipal als ODS de l’ONU, una sèrie d’objectius que se substancien en 17 capítols: Fi de la pobresa, fam zero, salut i benestar, educació de qualitat, igualtat de gènere, aigua neta i sanejament, energia neta i assequible, treball digne i creixement econòmic, indústria, innovació i infraestructures, reducció de les desigualtats, ciutats i comunitats sostenibles, consum i producció responsables, acció climàtica, vida submarina, vida terrestre, pau, justícia i institucions sòlides i aliança pels objectius.



El pla es portarà a terme en els pròxims mesos, amb una sèrie d’enquestes inicials per a realitzar un diagnòstic, que es poden omplir al web paiporta.es/2030, seguides d’un procés participatiu presencial més a fons per a adaptar les propostes pròpies de Paiporta als ODS, que tindrà lloc al mes de setembre.



S’estan realitzant també entrevistes a responsables polítics i treballadores i treballadors municipals per a aprofundir en aquest diagnòstic inicial, a més d’una recopilació de dades estadístiques provinents d’informació de les diferents àrees municipals.



Per a l’alcaldessa de Paiporta, Maribel Albalat, «la planificació de les polítiques municipals del nostre govern no pot donar l’esquena a la sostenibilitat i el medi ambient. Per això, amb aquesta Agenda ens garantim actuar en consonància i coherència amb els objectius per a 2030 que s’ha marcat l’ONU de manera transversal en totes les nostres accions».

El regidor d’Urbanisme, Medi Ambient i Sostenibilitat, Pep Val, ha afegit que «és el moment d’actualitzar l’orientació de l’acció de l’Ajuntament i alinear-la amb els principis que han de regir el planeta per a fer-lo més sostenible des del punt de vista mediambiental, social i econòmic, i el PUAM respon a eixa necessitat, més encara en un moment en què és imprescindible dotar-nos d’aquest document per a optar a ajudes enfocades a la recuperació després de la pandèmia».