Una exposició repassa els 100 anys d’història de les Salesianes de Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Antic Mercat va acollir dissabte passat la inauguració de l’exposició “100 anys en família”, tercera activitat organitzada amb motiu de la commemoració del centenari de l’arribada de les Filles de María Auxiliadora a Torrent. Al voltant de la imatge de María Auxiliadora com a eix central, es van exposar fotografies, imatges gràfiques i altres objectes, que van recordar la labor d’un xicotet grup de dones que en 1919 van iniciar el projecte de les Salesianes. La participació activa es va completar amb un qüestionari sobre els continguts de l’exposició i un sorteig d’una cambra entre els participants. Sor Blanca Polo, directora de la Comunitat de les Filles de María Auxiliadora i Sor Carmen Catalá, com a exemple de vocació salesiana nascuda a Torrent, així com l’alcalde Jesús Ros, acompanyats pels representants de la corporació municipal, van ser els mestres de cerimònia en aquest acte.