Una faixa auxiliar executada per les brigades de Diputació previndrà incendis i connectarà dos nuclis de població a Alzira

Els treballs dels efectius de Divalterra són el primer pas perquè els habitants de la zona tinguen una via d’evacuació alternativa en cas d’emergència

Les brigades forestals de la Diputació de València treballen a l’entorn de Valletes de Bru a Alzira per a previndre incendis en una zona d’especial risc per la densitat de vegetació i la proximitat a dos nuclis habitats.



L’actuació, recollida en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals elaborat per l’Ajuntament d’Alzira, consistirà en el desbrossament selectiu, clareig i trituració en una extensió de 20 metres a cada costat del camí.



La intervenció dels brigadistes de Divalterra consisteix a adequar una faixa auxiliar que arribarà fins al nucli de Valletes de Gall, amb una superfície total de 36.000 metres quadrats de massa de pi adult.

Donades les característiques del terreny, que presenta dificultats d’accés, tots els treballs es realitzaran mitjançant eina manual, descartant l’ús de la maquinària existent per a treballs d’aquesta envergadura.

Seran les brigades forestals de Sumacàrcer, Sellent i Tous les encarregades d’executar aquesta infraestructura de prevenció d’incendis, baix la supervisió del coordinador de zona.



Via d’evacuació

El gabinet tècnic de Divalterra, una vegada estudiada la sol·licitud de l’ajuntament d’Alzira, va proposar una millora en l’actuació, amb l’objectiu d’incrementar la seguretat de la zona.

Així, després d’analitzar diversos criteris, com el risc d’incendi o la proximitat d’habitatges, i en coordinació amb els tècnics municipals d’Alzira, es va acordar que la faixa auxiliar unisca dos nuclis de població, Valletes de Bru i Valletes de Gall, en el qual hi ha un centenar d’habitatges.

D’aquesta manera, la infraestructura de prevenció d’incendis suposarà la primera fase de l’execució de la futura via d’evacuació alternativa per als habitants de la zona en casos d’emergència.



Faixes auxiliars

Les faixes auxiliars són àrees tallafocs que es realitzen principalment per a millorar les comunicacions dins de la muntanya així com reduir el creixement d’un incendi forestal o per a detindre la seua propagació.