Una festa d’aigua clausura el Ludoespai de Godella fins a setembre

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Ahir va tindre lloc la clausura del Ludoespai de Godella fins el mes de setembre amb una festa d’aigua on les xiquetes i xiquets de la localitat van tindre l’oportunitat de gaudir i acomiadar-se fins a la tornada després de les vacances d’estiu.

Ludoespai és un servei pensat i creat per la Regidoria d’Infància i Joventut de l’Ajuntament de Godella per a oferir alternatives d’oci als més xicotets de la casa. Després de molt de treball, el Ludoespai s’ha convertit en un referent d’oci per a menors, ja que la resposta de les famílies ha sigut molt bona.

Les xiquetes i xiquets de Godella han jugat, cantat, llegit i gaudit amb gent de la seua edat durant els diferents esdeveniments que s’han desenvolupat durant tot el curs escolar en un ambient únic baix la supervisió de monitors especialitzats en el tracte i la convivència amb escolars de curtes edats.

Tatiana Prades, regidora d’Infància i Joventut, ha explicat que el Ludoespai és “una gran oportunitat per als més xicotets de gaudir en un ambient familiar d’activitats, jocs o festes pensades en exclusiva per a ells”.

“La resposta de les famílies de Godella ha sigut excepcional i ens hem trobat que cada dimarts o dijous hem tingut les inscripcions completes. Saber que les famílies confien en el Ludoespai per a l’oci de les seues filles i fills és la millor recompensa que podem tindre. Ara toca gaudir de les vacances i al setembre tornarem amb noves iniciatives”, ha afegit la regidora.