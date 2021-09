Una joieria exposa aquestos dies un mantell de la Mare de Déu del Lluch amb escuts de la UD Alzira

Print This Post

La joieria Revert d’Alzira exposa aquestos dies el mantell de la Mare de Déu del Lluch que aquest proper dissabte, 11 de setembre, serà beneit. Un mantell que porta els escuts de la UD Alzira que diversos devots i socis del club han costejat per regalar-lo a la Confraria de “la Moreneta”.

Una vegada beneit, el mantell quedarà, per tant, al santuari per ser visitat per l’equip a les cites importants i èxits que, de segur, la UD Alzira tindrà molt a sovint.

En la confecció del mantell han col·laborat dones alcirenyes amb una vinculació important tant amb el club com amb la Confraria.

Una de les propietàries de la joieria, Teresa Revert, destaca l’honor que suposa per al emblemàtic establiment de la capital de la Ribera Alta, que compleix enguany 75 anys. Un sentiment que s’explica per la vinculació de la familia Revert amb la Mare de Déu del Lluch.

Son pare va ser l’encarregat de fer la corona amb la que, ara fa 55 anys, la verge va ser coronada de mans del arquebisbe Marcelino Olaechea i que es va fabricar amb l’or que la gent del poble va aportar per la causa.

Sense dubtes, no podien haver millors mans per custodiar el mantell de la UD Alzira. Un mantell que demostra que a aquesta ciutat el futbol i la devoció per la Patrona van molt de la mà.