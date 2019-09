Una jove de 15 anys d’Almussafes, autora d’un audiollibre per a aprendre anglés

Connect on Linked in

Sara Ferrando Estarlich, estudiant de 4t de l’ESO de l’IES Almussafes, ha aconseguit que la seua obra “Wizard Academy” es traduïsca al francés, espanyol i alemany



Les principals plataformes digitals, com YouTube o Amazon, oferixen este títol com a base d’aprenentatge del B2 anglés avançat



Sara Ferrando Estarlich és una adolescent molt especial. A pesar de la seua curta edat, esta jove de 15 anys d’Almussafes destaca per les seues grans inquietuds literàries, desbordant creativitat, provada imaginació i una gran passió per la llengua anglesa. Àvida lectora des de la infància, Sara ja pot presumir del títol d’escriptora. La seua primera creació a veure la llum ha sigut l’obra en anglés “Wizard Academy”, una història de fantasia ambientada en el món de la màgia, publicada com audiolllibre a Alemanya el passat 19 d’agost, a la que es pot accedir des d’un total de 31 plataformes digitals i botigues online com a base d’aprenentatge del B2 anglés avançat.

Una “Acadèmia de Màgia” online per a aprendre anglés. Eixa ha sigut la iniciativa posada en pràctica per l’almussafense Sara Ferrando qui, amb tan sols 15 anys, ha aconseguit que els cinc primers capítols de la seua obra, “Wizard Academy”, escrita íntegrament en anglés, hagen sigut adquirits a Alemanya i que el primer capítol de la mateixa, publicat el passat 19 d’agost, ja es trobe traduït l’alemany, espanyol i francés.



“Aprendre Anglés amb Històries: B2 Avançat: Acadèmia de Màgia, Episodi 1”, així es presenta la primera part de l’audiollibre en Internet. Un total de 31 llocs i botigues online: 7digital, Amazon Music, Deezer, KKBox, YouTube Music o Spotify, entre altres, oferixen la proposta literària que assegura un aprenentatge de l’idioma en una acadèmia de màgia, en la que reina la fantasia.



La jove escriptora compagina les seues obligacions com a estudiant de 4t de l’ESO en l’IES Almussafes amb la seua passió per la literatura i el continu perfeccionament de l’aprenentatge d’idiomes. En l’actualitat, ja disposa del C1 d’anglés i es prepara cursar 2n d’Alemany en l’Escola Oficial d’Idiomes d’Alzira.