Una “macrodespertà” obrirà el 9 d’octubre les extraordinàries Falles d’Alzira 2021

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L’Ajuntament es prepara per a donar la benvinguda a les falles

Cinc pirotècnies participaran en les “mascletaes”, la Nit del Foc i els castells de focs artificials

L’ofrena de flors tindrà lloc el dilluns 11 i omplirà de color els carrers d’Alzira

La fallera “Amparito” dóna la benvinguda al veïnat al vestíbul de l’Ajuntament d’Alzira davant la proximitat del començament de les Falles extraordinàries de 2021. Este ninot és un homenatge de la ciutat a les falles alzirenyes, que han vist suspesa la seua festa durant dos exercicis consecutius. La figura ha permés fer una crida a la col·laboració ciutadana per palesar la importància de les festes josepines a Alzira, ja que xiquets i xiquetes van aportar idees per a la decoració de la figura, realitzada per l’artista plàstic alzireny David Boluda España. Estos dissenys han donat peu a l’ornamentació definitiva de la figura, que han dut a cap les professores de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques.

“Arriben les falles del reencontre i de la coherència. És el moment de celebrar la nostra festa amb més prudència que mai, però donant opció de reactivar les empreses i negocis que viuen de les falles. Des de l’Ajuntament ens hem posat a disposició de les comissions per a donar suport en les seues decisions per tal d’assegurar la festa fallera i per a programar unes falles amb activitats adaptades a les normatives i reforçant l’oferta d’actes pirotècnics” ha explicat el regidor, Xavi Pérez.

El pròxim 9 d’octubre arrancarà la festa de les Falles a la ciutat d’Alzira. L’excepcional “Setmana fallera” començarà a les 8h amb una “macrodespertà” que recorrerà els principals barris d’Alzira. A les 11h tindrà lloc la primera cercavila fallera, i a les 14h es dispararà la tradicional “mascletà”, a càrrec de la pirotècnia Germans Sirvent i en homenatge a José Luis Rojas. En acabar, a les 15h, se celebrarà l’homenatge a les falleres majors i els presidents de les comissions. A les 12 de la nit es viurà la Nit de la Plantà, a partir de la qual ja es podran visitar els diferents monuments locals.

Les “despertaes” obriran cada una de les jornades de la festa josepina de 2021 a les 8h del matí, i també tindrà lloc cada dia una cercavila festiva a les 11h pels carrers més importants de la localitat. El 10 d’octubre, Pirotècnia Valenciana dispararà la mascletà. A les 19h es lliuraran els premis als monuments participants en esta convocatòria extraordinària, i a mitja nit es viurà la Nit del Foc, amb la participació de la Pirotècnia Crespo, que il·luminarà el cel amb els colors de la festa fallera. La “mascletà” i la Nit del Foc de l’11 d’octubre tindran com a protagonistes a la pirotècnia Zarzoso. En esta jornada es durà a terme també el concurs de pasdobles, a les 19h.

L’última jornada festiva es viurà el 12 d’octubre. La Pirotècnia Nadal Martí dispararà la darrera mascletà de les Falles de 2021. A les 18h començarà l’ofrena de flors, en la qual participaran les falleres i els fallers d’Alzira. I a les 20,30h hi haurà un gran castell de focs artificials a mans de Coeters Dragón, que donarà pas a la crema dels monuments infantils, a les 21h. Una hora després serà el moment d’encendre en flama les falles grans, acte amb el que es posarà punt final a la festa.

L’ambient faller estarà assegurat als carrers de la ciutat, que comptarà un any més amb Alzira Ràdio en l’anunci dels premis i també es farà una retransmissió des del carrer, el matí del dia 11, des de la plaça Major.