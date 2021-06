Una segona persona perd la vida a Algemesí, a causa d’un incendi

Print This Post

Ahir, al matí, és produir un tràgic incendi, en un edifici de la localitat d’Algemesí. Aquest s’ha cobrat ja dues víctimes. L’ultima una menor ferida per inhalació de fum, que va ser ingressa a l’UCI de l’Hospital de la Ribera junt amb sa mare.

També el pare de la menor va perdre la vida ahir, i el germà es recupera de les greus lesions patides després d’escapar per la finestra de sa casa, situada al tercer pis de l’edifici.

El xiquet de 8 anys, va donar la veu d’avís, però era massa tard per als seus pares i la seua germana que ja romanien inconscients. El menor va demanar l’ajuda dels veïns que van fer tot el que van poder per a socórrer-lo a l’un carretó elevador, que només arribava fins a la segona planta de l’edifici. Malgrat que el xiquet quan es va llençar no va ser interceptat pel carretó i va caure des d’una altura d’un tercer pis.

Els familiars, és trobaven en parada cardiorespiratòria quan els bombers arribaren a la vivenda. Els equips mèdics encara i tot realitzat maniobres de reanimació cardiopulmonar avançada i altres tècniques d’estabilització, no van poder fer res per salvar el pare.