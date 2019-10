Una mirada als Premis Literaris Ciutat Alzira

Connect on Linked in

La mirada de vidre, d’Anna Moner, va ser l’obra guanyadora de la XXX edició del Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira i es va convertir en el tret d’eixida per a programar la temàtica de les jornades culturals i activitats que giren al voltant dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira 2019.

Un completíssim programa elaborat, braç a braç, des de la Regidoria de Cultura i Edicions Bromera per a consolidar el prestigi d’aquesta trobada anual i amb el fil conductor de la mirada. Farem una mirada a la ciència, a l’educació, la literatura i també una mirada a l’humor, una mirada lila o fins i tot al nostre riu.

Este projecte interdisciplinar es va encetar en Art al Carrer, amb Molt d’ull, una activitat en la qual proposàvem prendre com a llenç una caixa de cartró i pintar un ull en cadascuna de les cares. Ulls que mostren la diversitat, el patrimoni, les nostres festes, la igualtat. Mirades que fan un homenatge als artistes, a les professions.

El resultat va estar sorprenent, més de 100 caixes, facilitades per Edicions Bromera i il·lustrades pels voluntaris participants: artistes professionals com Mai Hidalgo, Empar Piera, Pablo Hevilla, Pasqual Boqueta, Ximo Gascón, Alba Fluixà, Álvaro Javier Riquelme (Disneylexia), Lídia Boix, Maite Borràs, Ferran Boscà, Francesc Piera, Ángela Malysheva, Antonio Espinar, Salva Hidalgo, Luis Garés…

Però també l’alumnat de Lambert Penalba de l’Escola Municipal d’Arts Plàstiques, del Curs de Tècniques d’Expressió Gràfica del CFPA Enric Valor, i els xiquets i les xiquetes que participaren en el taller de pintura que va impartir Mai Hidalgo i Empar Piera en Art al Carrer 2019, així com moltes altres persones.

Els alzirenys i alzirenyes poden visitar estos ulls il·lustrats a les 48 botigues i institucions públiques col·laboradores en la campanya “Aparadors Literaris”, junt amb una obra guanyadora dels PLCA. Les botigues a més tindran bosses de tela, per a repartir als clients, amb l’eslògan El valencià no el perdes de vista, de la campanya de foment i ús del valencià de Serval.

I totes estes obres, totes les caixes es fusionen en una gran composició que expressa la diversitat de mirades. Una lona de 2 x 2,80 m que mostra 70 ulls, que ens serviran de fons de photocall al llarg de les jornades culturals i al sopar dels premis literaris, el pròxim 8 de novembre.

Des de la Regidoria de Cultura volem deixar constància de la gran acceptació d’aquesta campanya que ha tingut per part dels comerços, empreses, institucions… i volem agrair als centenars de persones que han agafat els colors per donar vida a unes caixes que estan plenes d’imaginació i de solidaritat. Alzira ha de ser el centre de totes les mirades, perquè treballem per construir una ciutat oberta, culta, viva i saludable.



JORNADES CULTURALS PLCA

«Una mirada a l’educació»

Entrades esgotades

A càrrec de César Bona.

Presenta: Margarida Castellano, directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport.



Una mirada lila

Presentació de l’exposició «Dones valencianes que han fet història»

Dijous 24 d’octubre a la Casa de Cultura d’Alzira



Científiques, inventores, esportistes, músiques, pintores… Al llarg de la nostra història, moltes dones que han nascut o viscut en algun punt del territori valencià han deixat una empremta inesborrable gràcies al seu talent, esforç i tenacitat. Aquesta exposició ens n’acosta més d’una desena, extretes del llibre Dones valencianes que han fet història.

A més a més, la mostra inclou cinc panells dedicats a les escriptores valencianes que han estat reconegudes amb el Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira: Anna Moner, Isabel-Clara Simó, Esperança Camps, Àngels Moreno i Carme Miquel.

Abans de l’acte, es retrà un xicotet homenatge a Carme Miquel, en honor de la seua defensa de la llengua i de les lletres valencianes.

L’exposició estarà oberta al públic del 18 al 29 d’octubre.



«La mirada artística i la mirada científica en la construcció de la imatge de la dona»

Dijous 24 d’octubre a la Casa de Cultura d’Alzira, 19.30 hores

A càrrec d’Anna Moner, guanyadora del XXX Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira per La mirada de vidre.

Presenta: Pura Santacreu, professora de Llengua i Literatura.

«La tardor del 1904, la manca de diners per a poder costejar la seua addicció a la morfina obliga el fotògraf Roger Queralt a acceptar la peculiar oferta de Madame Babinski, una popular mèdium que pretén ampliar el negoci amb la realització de fotografies d’esperits al seu gabinet. Tanmateix, res aconseguirà esborrar de la ment de Queralt ni les experiències viscudes a l’estudi fotogràfic del sanatori de Sant Gervasi ni la Valquíria, una jove interna del centre convertida en el joguet predilecte del metge.»



L’escriptora Anna Moner ens acosta el procés de creació d’aquesta novel·la que entremescla ocultisme i investigacions científiques poc ortodoxes en la Barcelona dels inicis del segle xx. L’obra aborda la part més fosca de la naturalesa humana, així com les pràctiques mèdiques i artístiques que contribuïren a bastir la imatge de la dona que en bona mesura encara perdura en l’actualitat.



«Una mirada a la màgia i la literatura»

Dimarts 29 d’octubre a la Casa de Cultura d’Alzira, 19 hores

A càrrec de l’escriptor Vicent Dasí.

Presenta: Rubén Aparici, mag.

«Jonathan D. Garcia, resident de pediatria a l’Hospital General de València, afronta la primera guàrdia nocturna de la seua carrera professional en la qual serà recordada per molt de temps a la ciutat com “la Nit de la Tempesta del Segle”. Un per un passen per la seua consulta una sèrie de peculiars pacients amb una patologia col·lectiva inclassificable: tots ells estan transformant-se en monstres del cine clàssic de terror.»

Amb la col·laboració dels increïbles trucs de màgia de Rubén Aparici, l’escriptor Vicent Dasí ens explicarà com va escriure Doc Doggie. Unitat de Medicina Estrambòtica i ens parlarà de la importància de la màgia en les seues obres. Així, ens capbussarem en l’univers de realitat i fantasia que impregna els seus llibres de la manera més divertida.



«Una mirada a l’humor»

Dimarts 5 de novembre, Casa de Cultura d’Alzira, 20 hores

A càrrec d’Eugeni Alemany, María Zamora i Pepa Cases.

Fem una mirada a l’humor per a descobrir què ens fa riure als valencians i a les valencianes. De la mà de tres humoristes amb una reconeguda trajectòria –Eugeni Alemany, María Zamora i Pepa Cases–, farem un repàs a l’evolució de l’humor valencià en les últimes dècades i parlarem de com està evolucionant l’escena còmica valenciana. Tot, per descomptat, adobat amb una bona dosi de rialles. Modera: Pau Blanco, actor.



«Una mirada a la ciència»

Dijous 7 de noviembre a la Casa de Cultura d’Alzira, 19 hores

A càrrec de David González Jara, guanyador del XXIV Premi Europeu de Divulgació Científica Estudi General per Les molècules de la vida.

Presenta: Reis Juan, periodista.



«David González Jara ens explica l’estructura dels elements bàsics sobre els quals es construeix i es desenvolupa la vida. Així, mitjançant les molècules que constitueixen els éssers vius (les molècules de la vida) ens descobreix les característiques que defineixen la vida en aquest planeta.»



La ciència és la millor estratègia de què disposa l’ésser humà a l’hora de trobar respostes a moltes de les qüestions que es planteja. Tanmateix, el llenguatge que li és propi i necessari a la ciència ha contribuït a allunyar-la del públic general. Per això, cal apostar per la divulgació científica, un camp que té la difícil tasca de fer intel·ligible allò complex i de transformar el que és tediós en motivador. Així, aconseguirem apropar el coneixement científic a tota la societat. Amb González Jara i Reis Juan conversarem sobre la millor manera d’aconseguir-ho.

«El valencià no el perdes de vista».

Aquest és l’eslògan que divulgarem en la campanya tardor-hivern a Alzira i que, entre altres actuacions, continuarem la campanya de difusió dels PLCA amb i bosses de tela, un logotip per a l’ocasió un fotoreclam, i tot això es difondrà a més dels canals habituals, als aparadors dels nostres botiguers i botigueres.