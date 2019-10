Una nova cria de zebra naix en Bioparc València

Connect on Linked in

Aquesta setmana ha nascut la segona cria de zebra de l’any i ja podem veure-la junt amb el seu germà de tan sols dos mesos.

Aquesta setmana BIOPARC València ha tingut una altra alegria, en aquest cas, pel naixement de la segona cria de zebra de Grant en el ramat d’aquesta espècie que habita la sabana del parc. El seu pare és Zambé, que va arribar des d’un Safari de França en 2012 i que ha demostrat el seu rol reproductor durant tots aquests anys. La mare és Lucy que es va traslladar des de Copenhagen Zoo (Dinamarca) en 2007 i que per aquestes dates fa un any també es va posar de part.

L’evolució de la xicoteta zebra està sent molt positiva i natural, com sol ser habitual en l’espècie, i podem veure-la seguint a la seua mare i mamant amb total normalitat. Els primers dies, és realment entendridor veure com interactua amb la resta del grup, amb el seu germà nascut l’agost passat i com crida l’atenció de les altres espècies amb les quals comparteix aquest espectacular recinte multiespecie: estruços, marabús, ibis i rinoceronts.

Aquest nou naixement continua situant a BIOPARC com una reserva genètica d’aquesta emblemàtica espècie africana inclosa en la llista roja de la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa com “quasi amenaçada”.