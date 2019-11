Una nova exposició musical del torrentino José Luis Alabarta recorrerà diferents geografies i estils

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La inauguració de la mostra ‘Músics i col·laboracions’ tindrà lloc el dimarts 26 de novembre a les 19.30 h en el Museu Comarcal de l’Horta Sud Museu Comarcal de l’Horta Sud estrenarà la setmana vinent l’exposició ‘Músics i col·laboracions’, una mostra musical que forma part de la fonoteca del torrentino José Luis Alabarta. Amb 100 discos repartits en 30 vitrines, el públic podrà gaudir d’una varietat de música tradicional, jazz o folklore, però totes elles amb un denominador comú: col·laboracions curioses de músics d’estils variats i molt diferents, i de diferents geografies.

Entre els discos destaquen alguns enregistraments realitzats per Capella de Ministrers i Perico Sambeat, saxofonista de jazz espanyol que té una reconeguda labor com a compositor i arranjador. D’altra banda, l’exposició comptarà també amb obres de de Gustavo Gimeno, director d’orquestra i abans solista, músic de càmera i professor, que és molt reconegut a nivell mundial com un jove director.

La inauguració de l’exposició tindrà lloc el dimarts 26 de novembre a les 19.30 h en el Museu Comarcal, podent visitar-se fins al 5 de gener de 2020.

José Luis Alabarta

L’exposició “Músics i col·laboracions” no és el primer projecte que Alabarta posa en marxa amb l’Ajuntament de Torrent. Durant l’any passat es va inaugurar ‘La cançó popular valenciana’ i la fonoteca José Luis Alabarta, una col·lecció que va incloure part del treball de recopilació del torrentito, que va cedir al consistori els seus fons musicals, compostos per més de14.000 vinils i discos compactes.