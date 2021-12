Una nova rotonda suprimix 17 semàfors i possibilita la creació de 40 places d’aparcament a la rodalia del Parc de l’Alquenència

Connect on Linked in

L’estacionament en bateria a tota la zona permet reduir la velocitat de circulació i oferir més places per a aparcar

La glorieta completa la reordenació del trànsit i dels espais d’aparcament prop del parc iniciada anys enrere

La setmana passada va entrar en funcionament la nova rotonda habilitada a l’avinguda del Parc, que permet la supressió de tres encreuaments semafòrics, amb un total de 17 semàfors substituïts pel trànsit continu regulat per la rotonda. La nova glorieta se situa en l’encreuament de l’avinguda del Parc amb el carrer de l’Alquenència, el final del carrer de Federico Gómez Clemente i la plaça de l’U de Maig, i d’esta amb l’inici del carrer de l’Hort dels Frares, segons informen des de la Policia Local d’Alzira.

El canvi en el model de gestió del trànsit ha possibilitat també la creació de 40 noves places d’aparcament, ja que s’ha disposat l’aparcament en bateria, d’igual manera com ja s’havia fet als carrers adjacents, com Cristóbal Monterde o Alquenència. La iniciativa forma part del procés de reordenació del trànsit i dels espais d’estacionament en la rodalia del parc de l’Alquenència, iniciat per a fer front a les queixes i disfuncions detectades en relació amb l’excés de velocitat i la manca de places d’aparcament a la zona, segon expliquen des del Departament de la Policia Local d’Alzira.

Les intervencions realitzades per l’Ajuntament d’Alzira estan basades en els informes tècnics, que asseguren que amb esta modalitat d’aparcament s’augmenta el nombre de places. A més a més, els estudis asseguren que este tipus d’aparcament suposa diversos avantatges com una major seguretat vial, en reduir-se la velocitat dels vehicles, per tindre un ample de via inferior, permet eliminar els angles morts de visibilitat i facilita l’eixida en el sentit de la marxa, que suposa una disminució dels accidents lleus. A més a més, es facilita la càrrega/descarrega i dificulta l’aparcament en doble fila, destaquen des del departament de la Policia Local.