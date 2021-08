Una parròquia de Mislata envia a ajuda humanitària a Cuba en maletes portades per passatgers

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La parròquia San Miguel de Soternes, de Mislata, ultima en les seues instal·lacions la classificació i empaquetat del primer enviament de medicaments que realitzarà la setmana vinent amb destinació a Cuba, en maletes que portaran viatgers que volaran a l’illa del Carib, als quals, a través d’una campanya solidària, se’ls paga l’excés d’equipatge.

A través d’aquesta campanya humanitària d’ajuda a Cuba “demanem la donació de medicaments, màscares, bates i xeringues, així com donatius econòmics i també maletes, ja que així no hem de comprar-les i aqueixos diners el destinem a la compra de medicines”, ha explicat el sacerdot cubà Olbier Hernández, rector de San Miguel de Soternes i delegat episcopal de Migracions.

“Continuem recollint medicines i donacions en la parròquia, i també demanem col·laboració a les pròpies farmàcies, als seus propietaris o a amics”, ha afegit el sacerdot, que ha destacat que la situació a Cuba “continua sent crítica, sobretot en el centre i part oriental del país, on arriba menys ajuda humanitària”.

També “demanem col·laboració a totes les parròquies de la diòcesi, perquè facen una crida als seus feligresos perquè donen medicines i ens les facen arribar o es posen en contacte amb nosaltres per a recollir-les. No fa falta que les classifiquen perquè comptem amb l’ajuda de metges cubans residents a València que col·laboren en l’etiquetatge i classificació de medicaments”, ha subratllat.

“Qualsevol ajuda ara és necessària, la situació allí és molt greu, per això fem una crida a la solidaritat dels valencians perquè no obliden al poble cubà”.

La campanya “no té data de finalització de moment, es prolongarà fins a final d’any i després de desembre ja veurem com està la situació i si podem continuar enviant maletes amb medicaments”, ha matisat.

La iniciativa consisteix a “identificar persones que vagen a viatjar amb avió a Cuba, des de València o Madrid, perquè porten com a equipatge extra maletes plenes de medicaments per a entregar allí a famílies, sacerdots i metges que coneixem, i nosaltres els paguem l’excés de pes d’aqueixes maletes”, ha explicat.

En l’actualitat, a causa de les restriccions a Cuba, l’única manera de fer arribar medicaments i ajuda humanitària és en les maletes dels passatgers ja que no està permés l’enviament i transport amb vaixell o avió.

Antibiòtics, medicaments per a la tensió i equips de protecció

Les persones que vulguen col·laborar poden fer-ho “donant medicaments, de farmàcia o que tinguen a casa no caducats”, que poden portar a la parròquia, situada al carrer Camí Vell de Xirivella, 11, de València, en horari de 10 a 13 hores i de 18 a 21 hores.

Especialment “són necessaris antibiòtics, medicaments per a la tensió i materials com a màscares, bates i xeringues, i també es pot donar material d’higiene i llandes d’aliments no peribles”.

També es pot col·laborar amb donatius en el compte bancari de la parròquia de San Miguel de Soternes de Mislata ES04 2100 1432 3501 0041 9481 i poden consultar-se les novetats de la campanya en la pàgina de Facebook anomenada “Cuba solidària”, a través del mail ayuda.humanitaria.cuba.valencia@gmail.com i el telèfon 96 383 42 66