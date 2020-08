Una placa commemorativa recordarà la conducta exemplar del veïnat turisà durant la pandèmia de la COVID-19

Connect on Linked in

L’Ajuntament de Turís ha instal·lat una placa commemorativa al jardí annex a la Casa de la Vila per reconéixer l’extraordinària conducta del veïnat davant la situació originada per la pandèmia de la COVID-19. Serà un testimoni perenne i per a les futures generacions “del comportament digne d’admiració i orgull que ha desenvolupat la nostra ciutadania davant el coronavirus”, explica l’Alcalde, Eugenio Fortaña. “És una manera de retre un homenatge col·lectiu a tot el poble, que amb la germanor que el caracteritza, ha fet front a esta gran prova a través de la cooperació veïnal i l’acció pública del nostre ajuntament i d’altres institucions relacionades”, continua agraint la màxima autoritat turisana. Fortaña apel·la “a mantindre eixa actitud per a seguir treballant en la recuperació definitiva d’esta crisi i les seues conseqüències, i poder afrontar un futur esperançador”.