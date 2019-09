Una ruta guiada pels punts emblemàtics de Torrent per a celebrar el Dia Mundial del Turisme

Print This Post

La visita tindrà lloc el dia 27 de setembre a les 19.30 h en la plaça de l’Església

Amb la finalitat de donar a conéixer el patrimoni turístic, cultural i històric de Torrent, el divendres 27 de setembre, Dia Mundial del Turisme, l’Ajuntament de Torrent realitzarà una visita guiada per diferents punts emblemàtics de la ciutat. D’aquesta manera, el grup de persones es reunirà en la plaça de l’Església a les 19.30 h per a, seguidament, dirigir-se en ruta, i acompanyats d’un tècnic del consistori, a visitar la parròquia de l’Asunción, la Torre, el Museu Comarcal i, com a punt final, la Casa Museu de Setmana Santa.



La regidora de Cultura, Susi Ferrer, ha explicat que “aquesta és una de les propostes que estem desenvolupant per a donar a conéixer tots els nostres recursos turístics, i que se suma a les moltes iniciatives que ja hem realitzat com la instal·lació d’un punt turístic durant les festes patronals, jornades de portes obertes a la Torre o la participació de Torrent en Fira Internacional de Turisme (Fitur).



Després del període estival, la iniciativa d’obrir les portes de la Torre als torrentinos i torrentinas, però també a veïns d’altres localitats, es reprendrà el pròxim cap de setmana. A partir del 6 d’octubre, el representatiu monument romandrà obert tots els diumenges en horari d’11 a 13 h.