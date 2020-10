Una seixantena de fanals -dels coneguts com bàculs de carretera- tenen els dies comptats al barri de Patraix de València

Connect on Linked in

El projecte va ser aprovat en el procés de participació ciutadana 2018/19 i la primera fase es va executar en maig de l’any passat.



Una seixantena de fanals -dels coneguts com bàculs de carretera- tenen els dies comptats al barri de Patraix. L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Gestió de Recursos, substituirà eixos fanals en el marc de la segona fase del projecte de millora de l’enllumenat públic en diversos carrers de Patraix. Esta iniciativa, la primera fase de la qual es va dur a terme en maig de 2019, va ser aprovada dins del procés de participació ciutadana DecidimVLC 2018/19.



La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha explicat que en algunes vies del barri encara hi ha fanals de carretera, que “no són gens adequats per a il·luminar les vies d’un barri perquè són massa altes i estan deteriorades pel pas del temps”, a banda de les qüestions estètiques en comparació amb les noves ja instal·lades en el barri durant la primera fase d’execució d’este projecte. Va ser en maig de l’any passat quan se substituïren els fanals dels carrers del Pintor Pascual Capuz, Venerable Agnesio, Salabert, Impressor Monfort i Alcúdia de Carlet. Tot, amb un pressupost de 62.059,99 euros.



Ara en la segona fase els treballs que es realitzaran consistixen en la substitució de 59 bàculs de carretera per 56 columnes de polièster reforçat amb fibra de vidre de cinc metres d’alt amb lluminària LED IRC 80/ TCC 2.700 ºK i per 24 columnes amb model Ferran VII també amb les mateixes característiques. S’instal·laran als carrers de Salabert, Pintor Pascual Capuz, Churat i Sauri, Humanista Mariner, Músic Barbieri i Manuel Simó. A més, se substituiran 10 llums de VSAP per 10 elements retrofit de LED amb les característiques abans esmentades als carrers de Franco Tormo i del Metge José Pérez Fuster.



Notario ha destacat que totes les noves lluminàries es telegestionaran i se sumen a les 1.692 lluminàries noves de què disposa el barri gràcies al projecte IDAE del mandat anterior. “València està experimentant un canvi espectacular en els últims anys, com demostra el reconeixement del Ministeri d’Hisenda com a Ciutat Exemplar per les nostres inversions en enllumenat públic, passant de ser un referent en contaminació lumínica a ser-ho en sostenibilitat, beneficiant a tota la ciutat de forma uniforme gràcies a passar d’inversions megalòmanes per a uns pocs a atendre les necessitats i ocupar-nos del benestar de tots els veïns i veïnes dels barris i pobles de la ciutat”, ha afirmat.

El pressupost d’esta segona fase abasta els 126.421,63 euros IVA inclòs.