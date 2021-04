Una subvenció Estatal permet la reparació dels trams de carrers afectats pel temporal Glòria a Alzira

Print This Post

Una subvenció Estatal està permetent a la Regidoria de Serveis Urbans continuar millorant els vials de la nostra ciutat, tant en l’entramat urbà com en les urbanitzacions residencials i de segones vivendes. Alguns desperfectes van estar ocasionats pel temporal Glòria.

Els treballs inclouen les tasques de condicionament en carrers que presenten el ferm desgast, clots i erosions, pel que s’han fressat els laterals de la calçada actual i s’ha procedit a l’asfaltat superposat, a més d’incloure l’alçament d’embornals, així com pous de telecomunicacions fins a la nova cota. Una vegada finalitzades les tasque d’asfaltat es procedirà a la reposició de la senyalització horitzontal.

Els carrers que estan sent objecte de condicionament són: Doctor Ferrán, Simat, Salvador Perlés, la Unión, Dr. Fleming i l’avinguda Pare Castells.

El mateix procediment es realitzarà, està pròxima setmana, als carrers de la urbanització El Respirall, a més d’actuar també en els camins que encara són de terra per tal de pavimentar-los.

Es fressaran els laterals i s’asfaltaran amb una capa de cinc centímetres als trams dels carrers Bonaire i Serra de la Murta. Mentre els carrers, Rosella, Garrofer i el tram final de Serra de la Murta, seran objecte de pavimentació, ja que a hores d’ara encara són carrers de terra.

«Amb estes actuacions continuem des de la Regidoria de Serveis Urbans millorant l’estat dels carrers d’Alzira i condicionant els vials de les urbanitzacions que encara no estan asfaltats, complint i fent realitat un dels objectius marcats per la Regidoria per a esta legislatura», segons Fernando Pascual, regidor de l’àrea.