Una tempesta de pedra va assotar ahir més de 4.000 hectàrees de cultiu a L’Horta Sud i La Ribera Alta

Una tempesta de pedra va descarregar amb gran intensitat durant la matinada del dissabte al diumenge ocasionant importants danys sobre els cultius i les infraestructures agràries. Segons una primera estimació d’urgència de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA), la pedra va assotar una franja superior a les 4.000 hectàrees de cultiu en els termes de Picassent, Alcàsser, Llombai i Catadau.

El grau d’afecció és divers en funció de la zona, però en els pitjors casos aconsegueix la totalitat de la collita en les hortalisses de temporada i fins al 80% en explotacions de caquis, cítrics i fruiters d’os, segons adverteix AVA-ASAJA. Per part seua, els caquis i els cítrics (mandarines i taronges) es troben ara mateix en fase de floració i quallat dels primers fruits de la campanya que ve. Del total de la superfície afectada a Picassent i Alcàsser, aproximadament unes 2.000 hectàrees de caqui i cítrics han patit una defoliació important i la pedra ha causat danys significatius en la fusta dels arbres, la qual cosa podria incrementar la caiguda de fruits en els pròxims dies.

Quant als fruiters d’os, com l’albercoc, la bresquilla o la nectarina, la seua recol·lecció es troba bastant avançada i, per tant, la tempesta minva la producció d’aquelles varietats més tardanes. Un altre cultiu que també es veu afectat és el kiwi, els hivernacles del qual a Picassent ja van ser durament colpejats durant la borrasca Gloria en el mes de gener passat. L’alvocat és una altra alternativa de cultiu amb prometedors resultats en termes de rendibilitat que, després d’aquest episodi de pedra, també s’ha vist afectat.

La tempesta es va desplaçar de sud a nord, descarregant les primeres pedres en els termes de Catadau i Llombai i pujant cap a Picassent i Alcàsser, on la pedra va formar rius blancs pels carrers del nucli urbà.