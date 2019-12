Una tercera edat sense soledat eix de Mònica Oltra

Connect on Linked in

La vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha presentat la jornada d’inici de l”Estratègia valenciana d’envelliment actiu i lluita contra la soledat no desitjada 2020-2025

El 40 per cent de les persones majors de 65 anys demostren tindre eixe sentiment de soledat, no significa que tinguen situació de soledat per si sentiment de no estar acompanyats en el seu dia a dia

Per això Mònica Oltra des de la seua conselleria de polítiques inclusives, afirma la necessitat de formar polítiques per tractar de combatre aquesta terrible situació